https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/mitten-nokta-operasyonu-daltonlar-suc-orgutu-yoneticisi-ahmet-mustafa-timo-yurt-disinda-yakaladi-1094739622.html
MİT'ten nokta operasyonu: Daltonlar suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo yurt dışında yakaladı
MİT'ten nokta operasyonu: Daltonlar suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo yurt dışında yakaladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ve Kahramanmaraş'ta iki kişinin öldürülmesi de dahil 31 ayrı suçtan aranan Daltonlar suç örgütü yöneticisi 'Timocan' lakaplı Ahmet Mustafa Timo... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T16:15+0300
2025-03-21T16:15+0300
2025-03-21T16:20+0300
türki̇ye
mi̇t
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
cumhuriyet başsavcılığı
daltonlar çetesi
beratcan gökdemir
ahmet mustafa timo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg
İstanbul'da ve Kahramanmaraş'ta iki kişinin öldürülmesi de dahil 31 ayrı suçtan aranan Daltonlar suç örgütü yöneticisi 'Timocan' lakaplı Ahmet Mustafa Timo, MİT tarafından yapılan nokta operasyonuyla yakalandı. Türkiye'ye getirilen Timo, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Timo'nun, Daltonlar Çetesi lideri Beratcan Gökdemir'in yurt dışında tutuklanmasının ardından çete liderliğine yükseldiği de iddialar arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Daltonlar Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'kırmızı bülten' çıkarılması talep edilen suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo yurt dışında yakalandı. Türkiye'ye getirilen Timo, 'Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma', 'Otomobil hırsızlığı' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi 31 farklı suçtan arandığı belirlendi. İki cinayetin baş şüpheliTimo'nun, 27 Mayıs 2024'te İstanbul'da Eyüp Kara'nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ta Yunus Erden'in öldürülmesi olaylarında da baş şüpheli olduğu belirtildi. Daltonlar Çetesi'nin 'üst düzey yöneticisi' olarak aranıyorduBeratcan Gökdemir tarafından kurulan Daltonlar Çetesi'nin üst düzey yöneticisi olarak aranan Timo uzun bir süredir firari olarak aranıyordu. Can Dalton lakabıyla tanınan Gökdemir'in yakın adamı olarak bilinen Timo'nun, Gökdemir'in yurt dışında tutuklanmasının ardından çete liderliğine yükseldiği de iddialar arasında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/floryada-bir-gunde-2-saldiri-daltonlar-suc-orgutu-baglantisi-ortaya-cikti-1092290226.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_069b0530992c114f74600b085e7e1fd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
daltonlar çetesi, daltonlar mit operasyon, daltonlar çete lideri, beratcan gökdemir, ahmet mustafa timo, ahmet mustafa timo daltonlar çetesi
daltonlar çetesi, daltonlar mit operasyon, daltonlar çete lideri, beratcan gökdemir, ahmet mustafa timo, ahmet mustafa timo daltonlar çetesi
İstanbul'da ve Kahramanmaraş'ta iki kişinin öldürülmesi de dahil 31 ayrı suçtan aranan Daltonlar suç örgütü yöneticisi 'Timocan' lakaplı Ahmet Mustafa Timo, MİT tarafından yapılan nokta operasyonuyla yakalandı. Türkiye'ye getirilen Timo, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Timo'nun, Daltonlar Çetesi lideri Beratcan Gökdemir'in yurt dışında tutuklanmasının ardından çete liderliğine yükseldiği de iddialar arasında yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Daltonlar Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'kırmızı bülten' çıkarılması talep edilen suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo yurt dışında yakalandı. Türkiye'ye getirilen Timo, 'Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma', 'Otomobil hırsızlığı' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi 31 farklı suçtan arandığı belirlendi.
İki cinayetin baş şüpheli
Timo'nun, 27 Mayıs 2024'te İstanbul'da Eyüp Kara'nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ta Yunus Erden'in öldürülmesi olaylarında da baş şüpheli olduğu belirtildi.
Daltonlar Çetesi'nin 'üst düzey yöneticisi' olarak aranıyordu
Beratcan Gökdemir tarafından kurulan Daltonlar Çetesi'nin üst düzey yöneticisi olarak aranan Timo uzun bir süredir firari olarak aranıyordu. Can Dalton lakabıyla tanınan Gökdemir'in yakın adamı olarak bilinen Timo'nun, Gökdemir'in yurt dışında tutuklanmasının ardından çete liderliğine yükseldiği de iddialar arasında.