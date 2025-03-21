https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/mitten-nokta-operasyonu-daltonlar-suc-orgutu-yoneticisi-ahmet-mustafa-timo-yurt-disinda-yakaladi-1094739622.html

MİT'ten nokta operasyonu: Daltonlar suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo yurt dışında yakaladı

MİT'ten nokta operasyonu: Daltonlar suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo yurt dışında yakaladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ve Kahramanmaraş'ta iki kişinin öldürülmesi de dahil 31 ayrı suçtan aranan Daltonlar suç örgütü yöneticisi 'Timocan' lakaplı Ahmet Mustafa Timo... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T16:15+0300

2025-03-21T16:15+0300

2025-03-21T16:20+0300

türki̇ye

mi̇t

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

cumhuriyet başsavcılığı

daltonlar çetesi

beratcan gökdemir

ahmet mustafa timo

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg

İstanbul'da ve Kahramanmaraş'ta iki kişinin öldürülmesi de dahil 31 ayrı suçtan aranan Daltonlar suç örgütü yöneticisi 'Timocan' lakaplı Ahmet Mustafa Timo, MİT tarafından yapılan nokta operasyonuyla yakalandı. Türkiye'ye getirilen Timo, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Timo'nun, Daltonlar Çetesi lideri Beratcan Gökdemir'in yurt dışında tutuklanmasının ardından çete liderliğine yükseldiği de iddialar arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Daltonlar Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'kırmızı bülten' çıkarılması talep edilen suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo yurt dışında yakalandı. Türkiye'ye getirilen Timo, 'Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma', 'Otomobil hırsızlığı' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi 31 farklı suçtan arandığı belirlendi. İki cinayetin baş şüpheliTimo'nun, 27 Mayıs 2024'te İstanbul'da Eyüp Kara'nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ta Yunus Erden'in öldürülmesi olaylarında da baş şüpheli olduğu belirtildi. Daltonlar Çetesi'nin 'üst düzey yöneticisi' olarak aranıyorduBeratcan Gökdemir tarafından kurulan Daltonlar Çetesi'nin üst düzey yöneticisi olarak aranan Timo uzun bir süredir firari olarak aranıyordu. Can Dalton lakabıyla tanınan Gökdemir'in yakın adamı olarak bilinen Timo'nun, Gökdemir'in yurt dışında tutuklanmasının ardından çete liderliğine yükseldiği de iddialar arasında.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/floryada-bir-gunde-2-saldiri-daltonlar-suc-orgutu-baglantisi-ortaya-cikti-1092290226.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

daltonlar çetesi, daltonlar mit operasyon, daltonlar çete lideri, beratcan gökdemir, ahmet mustafa timo, ahmet mustafa timo daltonlar çetesi