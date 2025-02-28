https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/kirmizi-bultenle-araniyorlardi-iki-suc-orgutu-lideri-yakalanarak-turkiyeye-getirildi-1094056434.html

Kırmızı bültenle aranıyorlardı: İki suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı: İki suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Daltonlar Organize Suç Örgütü yöneticilerinden Sinan Memi’nin Polonya’dan, zehir taciri Atakan Avcı’nın ise Bulgaristan’dan... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T08:33+0300

2025-02-28T08:33+0300

2025-02-28T08:56+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

polonya

i̇stanbul

europol

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)

adalet bakanlığı

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Türkiye’nin uluslararası çapta yürüttüğü suçla mücadele operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakkında Kırmızı Bülten bulunan Sinan Memi’nin Polonya’dan, Atakan Avcı’nın ise Bulgaristan’dan yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.Bakan Yerlikaya, suç örgütü üyelerinin hangi büyüklükte olursa olsun ve hangi ülkeye kaçarsa kaçsın yakalanarak Türkiye’ye iade edileceğini vurgulayarak, "Bizden kaçamayacaklar!" dedi.Suç dosyaları kabarık📌 Sinan Memi:📌 Atakan Avcı:Operasyonun ayrıntılarıAdalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyon sonucu iki suçlu, bulundukları ülkelerde tutuklanarak Türkiye’ye getirildi.🔹 Sinan Memi, Polonya’dan teslim alındı.🔹 Atakan Avcı, Bulgaristan’dan Türkiye’ye iade edildi.🔹 İki suçlu, Özel Harekât ekiplerinin de yer aldığı operasyonla Ankara’ya getirildi.Bakan Yerlikaya: Organize suçlulara göz açtırmayacağızİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, suçluların devletin kararlı mücadelesi sonucunda yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini belirtti.🏆 Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına teşekkür eden Yerlikaya, operasyona katılan Interpol, Europol, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerini de tebrik etti.

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türki̇ye

polonya

i̇stanbul

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ali yerlikaya, polonya, i̇stanbul, europol, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), adalet bakanlığı