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Kırmızı bültenle aranıyorlardı: İki suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranıyorlardı: İki suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye’ye getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Daltonlar Organize Suç Örgütü yöneticilerinden Sinan Memi’nin Polonya’dan, zehir taciri Atakan Avcı’nın ise Bulgaristan’dan... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye’nin uluslararası çapta yürüttüğü suçla mücadele operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakkında Kırmızı Bülten bulunan Sinan Memi’nin Polonya’dan, Atakan Avcı’nın ise Bulgaristan’dan yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.Bakan Yerlikaya, suç örgütü üyelerinin hangi büyüklükte olursa olsun ve hangi ülkeye kaçarsa kaçsın yakalanarak Türkiye’ye iade edileceğini vurgulayarak, "Bizden kaçamayacaklar!" dedi.Suç dosyaları kabarık📌 Sinan Memi:📌 Atakan Avcı:Operasyonun ayrıntılarıAdalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyon sonucu iki suçlu, bulundukları ülkelerde tutuklanarak Türkiye’ye getirildi.🔹 Sinan Memi, Polonya’dan teslim alındı.🔹 Atakan Avcı, Bulgaristan’dan Türkiye’ye iade edildi.🔹 İki suçlu, Özel Harekât ekiplerinin de yer aldığı operasyonla Ankara’ya getirildi.Bakan Yerlikaya: Organize suçlulara göz açtırmayacağızİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, suçluların devletin kararlı mücadelesi sonucunda yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini belirtti.🏆 Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına teşekkür eden Yerlikaya, operasyona katılan Interpol, Europol, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerini de tebrik etti.
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ali yerlikaya, polonya, i̇stanbul, europol, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), adalet bakanlığı
ali yerlikaya, polonya, i̇stanbul, europol, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), adalet bakanlığı

Kırmızı bültenle aranıyorlardı: İki suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye’ye getirildi

08:33 28.02.2025 (güncellendi: 08:56 28.02.2025)
© FotoğrafKırmızı bültenle aranıyorlardı: İki suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranıyorlardı: İki suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye’ye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Daltonlar Organize Suç Örgütü yöneticilerinden Sinan Memi’nin Polonya’dan, zehir taciri Atakan Avcı’nın ise Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. İnterpol, Europol ve emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla yakalanan suçlular, adli makamlara teslim edildi.
Türkiye’nin uluslararası çapta yürüttüğü suçla mücadele operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakkında Kırmızı Bülten bulunan Sinan Memi’nin Polonya’dan, Atakan Avcı’nın ise Bulgaristan’dan yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, suç örgütü üyelerinin hangi büyüklükte olursa olsun ve hangi ülkeye kaçarsa kaçsın yakalanarak Türkiye’ye iade edileceğini vurgulayarak, "Bizden kaçamayacaklar!" dedi.

Suç dosyaları kabarık

📌 Sinan Memi:
Daltonlar Organize Suç Örgütü’nün üst düzey yöneticilerinden biri.
10 ayrı suçtan 20 yakalama emri bulunuyor.
3 yıldır ulusal seviyede, 1 yıldır uluslararası seviyede Kırmızı Bülten’le aranıyordu.
Tasarlayarak öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan Memi, Polonya’da yakalandı.
📌 Atakan Avcı:
Uyuşturucu ticareti nedeniyle 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1 yıldır uluslararası seviyede aranıyordu.
Bulgaristan’da yakalandı ve Türkiye’ye iade edildi.

Operasyonun ayrıntıları

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyon sonucu iki suçlu, bulundukları ülkelerde tutuklanarak Türkiye’ye getirildi.
🔹 Sinan Memi, Polonya’dan teslim alındı.
🔹 Atakan Avcı, Bulgaristan’dan Türkiye’ye iade edildi.
🔹 İki suçlu, Özel Harekât ekiplerinin de yer aldığı operasyonla Ankara’ya getirildi.

Bakan Yerlikaya: Organize suçlulara göz açtırmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, suçluların devletin kararlı mücadelesi sonucunda yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini belirtti.
🏆 Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına teşekkür eden Yerlikaya, operasyona katılan Interpol, Europol, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerini de tebrik etti.
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