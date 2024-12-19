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FIFA Dünya sıralaması açıklandı: A Milli Takım'ın yeri değişmedi
FIFA Dünya sıralaması açıklandı: A Milli Takım'ın yeri değişmedi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sırlamasına göre Arjantin zirvede yer alırken, ilk 10 basamakta... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasındaki yerini koruyarak 28'inci sırada yer aldı.FIFA tarafından açıklanan aralık ayı dünya sırlamasına göre Arjantin zirvede yer alırken, ilk 10 basamakta değişiklik olmadı. A Milli Takım listede 28'inci sıradaki yerini korurken 3 Nisan 2025 tarihine kadar listenin değişmeyeceği açıklandı.FIFA Dünya Sıralaması ilk 10 ülke şu şekilde:
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FIFA Dünya sıralaması açıklandı: A Milli Takım'ın yeri değişmedi

17:43 19.12.2024
© AA / Halil SağırkayaAlmanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli takım, gol sevinci yaşadı.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli takım, gol sevinci yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sırlamasına göre Arjantin zirvede yer alırken, ilk 10 basamakta değişiklik olmadı. A Milli Takım listede 28'inci sıradaki yerini korurken 3 Nisan 2025 tarihine kadar listenin değişmeyeceği açıklandı.
A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasındaki yerini koruyarak 28'inci sırada yer aldı.
FIFA tarafından açıklanan aralık ayı dünya sırlamasına göre Arjantin zirvede yer alırken, ilk 10 basamakta değişiklik olmadı. A Milli Takım listede 28'inci sıradaki yerini korurken 3 Nisan 2025 tarihine kadar listenin değişmeyeceği açıklandı.

FIFA Dünya Sıralaması ilk 10 ülke şu şekilde:

Arjantin - 1867.25
Fransa - 1859.78
İspanya - 1853.27
İngiltere - 1813.81
Brezilya - 1775.85
Portekiz - 1756.12
Hollanda - 1747.55
Belçika - 1740.62
İtalya - 1731.51
Almanya - 1703.79
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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TFF, A Milli Futbol Takımı kadrosunu açıkladı: Ferdi Kadıoğlu çıkarıldı, iki yeni isim girdi
12 Kasım, 15:41
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