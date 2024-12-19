https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fifa-dunya-siralamasi-aciklandi-a-milli-takimin-yeri-degismedi-1091765113.html
FIFA Dünya sıralaması açıklandı: A Milli Takım'ın yeri değişmedi
FIFA Dünya sıralaması açıklandı: A Milli Takım'ın yeri değişmedi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sırlamasına göre Arjantin zirvede yer alırken, ilk 10 basamakta... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T17:43+0300
2024-12-19T17:43+0300
2024-12-19T17:43+0300
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A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasındaki yerini koruyarak 28'inci sırada yer aldı.FIFA tarafından açıklanan aralık ayı dünya sırlamasına göre Arjantin zirvede yer alırken, ilk 10 basamakta değişiklik olmadı. A Milli Takım listede 28'inci sıradaki yerini korurken 3 Nisan 2025 tarihine kadar listenin değişmeyeceği açıklandı.FIFA Dünya Sıralaması ilk 10 ülke şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/tff-a-milli-takim-kadrosunu-acikladi-ferdi-kadioglu-cikarildi-iki-yeni-isim-girdi-1090308130.html
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milli takım, a milli futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, maç, tarihi maç, maç yayını, türkiye
FIFA Dünya sıralaması açıklandı: A Milli Takım'ın yeri değişmedi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sırlamasına göre Arjantin zirvede yer alırken, ilk 10 basamakta değişiklik olmadı. A Milli Takım listede 28'inci sıradaki yerini korurken 3 Nisan 2025 tarihine kadar listenin değişmeyeceği açıklandı.
A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasındaki yerini koruyarak 28'inci sırada yer aldı.
FIFA tarafından açıklanan aralık ayı dünya sırlamasına göre Arjantin zirvede yer alırken, ilk 10 basamakta değişiklik olmadı. A Milli Takım listede 28'inci sıradaki yerini korurken 3 Nisan 2025 tarihine kadar listenin değişmeyeceği açıklandı.
FIFA Dünya Sıralaması ilk 10 ülke şu şekilde: