https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/cumhurbaskani-erdogan-mattia-ahmet-minguzzinin-ailesiyle-bir-araya-geldi--1095117246.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İstanbul'da trajik şekilde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle yaptığı görüşmenin... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T20:22+0300
2025-04-03T20:22+0300
2025-04-03T20:22+0300
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i̇stanbul
recep tayyip erdoğan
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bıçaklı saldırgan
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mahkeme
mahkeme kararı
adalet bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle buluştu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da katıldığı görüşmede, Minguzzi’nin ölümüyle ilgili yürütülen hukuki sürecin detayları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum" diyerek ailenin acısını paylaştığını belirtti. Erdoğan, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunurken, benzer olayların yaşanmaması için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.İtalya vatandaşı Mattia Ahmet Minguzzi, geçtiğimiz aylarda İstanbul’da saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olay, linç girişimi iddialarıyla gündeme gelmiş ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkililer soruşturma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/yogun-bakimdaydi-italyan-sefin-bicaklanan-oglu-mattia-ahmet-minguzzi-hayatini-kaybetti-1093486668.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İstanbul'da trajik şekilde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaştı. Erdoğan, olayla ilgili adalet sürecinin yakından takip edileceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle buluştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da katıldığı görüşmede, Minguzzi’nin ölümüyle ilgili yürütülen hukuki sürecin detayları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum" diyerek ailenin acısını paylaştığını belirtti. Erdoğan, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunurken, benzer olayların yaşanmaması için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.
İtalya vatandaşı Mattia Ahmet Minguzzi, geçtiğimiz aylarda İstanbul’da saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olay, linç girişimi iddialarıyla gündeme gelmiş ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkililer soruşturma başlatmıştı.