https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/chp-genel-baskani-ozel-imza-kampanyasi-baslatti-1094990436.html
CHP Genel Başkanı Özel, imza kampanyası başlattı
CHP Genel Başkanı Özel, imza kampanyası başlattı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon ilinin Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli'de bayram namazını kıldı. Namazın ardından basın... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T10:27+0300
2025-03-30T10:27+0300
2025-03-30T10:26+0300
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özgür özel
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CHP lideri Özel, bayram namazı çıkışında basına açıklama yaparak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması için imza kampanyası başlattığını duyurdu. Özel, şöyle konuştu:"Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Her Bayram sabahı kendi memleketim Manisa'da bayram namazını kılıp bayramlaşıyorum. Ancak bu bayram Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun köyündeyiz. Çünkü büyük bir haksızlık ve iftiralar sonucunda arkadaşımızı Silivri Cezaevinde siyasi tutsak olarak tutuyorlar.""Bizde onun köyünde bayramlaşıp büyük bir kampanyayı başlattık. Rukiye nine ilk imzayı ben vermeye geldim dedi. Sonra Trabzon'dan bütün Türkiye'ye dalga dalga yayılacak. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için imza kampanyasını başlatıyoruz. İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebi için imza kampanyasını buradan başlatıyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/chpnin-ekrem-imamogluna-ozgurluk-mitinginde-konusan-abb-baskani-mansur-yavas-silivri-cezaevi-1094977320.html
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ekrem i̇mamoğlu, özgür özel, akçaabat, trabzon, chp, bayram namazı
ekrem i̇mamoğlu, özgür özel, akçaabat, trabzon, chp, bayram namazı
CHP Genel Başkanı Özel, imza kampanyası başlattı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon ilinin Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli'de bayram namazını kıldı. Namazın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, tutuklu bulunan İmamoğlu'nun serbest kalması için imza kampanyası başlattığını duyurdu.
CHP lideri Özel, bayram namazı çıkışında basına açıklama yaparak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması için imza kampanyası başlattığını duyurdu. Özel, şöyle konuştu:
"Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Her Bayram sabahı kendi memleketim Manisa'da bayram namazını kılıp bayramlaşıyorum. Ancak bu bayram Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun köyündeyiz. Çünkü büyük bir haksızlık ve iftiralar sonucunda arkadaşımızı Silivri Cezaevinde siyasi tutsak olarak tutuyorlar."
"Bizde onun köyünde bayramlaşıp büyük bir kampanyayı başlattık. Rukiye nine ilk imzayı ben vermeye geldim dedi. Sonra Trabzon'dan bütün Türkiye'ye dalga dalga yayılacak. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için imza kampanyasını başlatıyoruz. İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebi için imza kampanyasını buradan başlatıyoruz."