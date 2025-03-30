https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/chp-genel-baskani-ozel-imza-kampanyasi-baslatti-1094990436.html

CHP Genel Başkanı Özel, imza kampanyası başlattı

CHP Genel Başkanı Özel, imza kampanyası başlattı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon ilinin Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli'de bayram namazını kıldı. Namazın ardından basın... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T10:27+0300

2025-03-30T10:27+0300

2025-03-30T10:26+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

özgür özel

akçaabat

trabzon

chp

bayram namazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094772652_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a3181e639325cf3e02f0acbf97dd3bb.jpg

CHP lideri Özel, bayram namazı çıkışında basına açıklama yaparak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması için imza kampanyası başlattığını duyurdu. Özel, şöyle konuştu:"Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Her Bayram sabahı kendi memleketim Manisa'da bayram namazını kılıp bayramlaşıyorum. Ancak bu bayram Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun köyündeyiz. Çünkü büyük bir haksızlık ve iftiralar sonucunda arkadaşımızı Silivri Cezaevinde siyasi tutsak olarak tutuyorlar.""Bizde onun köyünde bayramlaşıp büyük bir kampanyayı başlattık. Rukiye nine ilk imzayı ben vermeye geldim dedi. Sonra Trabzon'dan bütün Türkiye'ye dalga dalga yayılacak. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için imza kampanyasını başlatıyoruz. İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebi için imza kampanyasını buradan başlatıyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/chpnin-ekrem-imamogluna-ozgurluk-mitinginde-konusan-abb-baskani-mansur-yavas-silivri-cezaevi-1094977320.html

akçaabat

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, özgür özel, akçaabat, trabzon, chp, bayram namazı