https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/kemal-kilicdaroglundan-kurultayda-aday-misiniz-sorusuna-yanit-1095031213.html

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultayda aday mısınız' sorusuna yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultayda aday mısınız' sorusuna yanıt

Sputnik Türkiye

CHP, olası kayyum riskini bertaraf etmek için 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor. Gündemde yalnızca genel başkanlık seçimi var. Özgür Özel’in çağrısıyla... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T11:32+0300

2025-04-01T11:32+0300

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CHP, olası kayyum ataması ihtimaline karşı olağanüstü kurultay kararı aldı. Parti içinden yapılan açıklamalarda, bu kararın partinin kendi iradesiyle alınması sayesinde kayyum ihtimalinin tamamen ortadan kaldırıldığı vurgulandı.6 Nisan’da gerçekleştirilecek kurultayda tek gündem maddesi bulunuyor: Genel başkanlık seçimi. Kurultay, sadece genel başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçileceği bir gündemle toplanacak. Olağanüstü kurultaylar, tüzük gereği sadece genel başkanın belirlediği gündemle toplanabiliyor ve başka konular görüşülemiyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçimli kurultay çağrısı doğrultusunda yapılan bu hamle, partinin geleceği açısından kritik bir dönemece işaret ediyor.Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sorusuna yanıtCHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine dair merak edilen adaylık sorularına açıklık getirdi. Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:“Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultay da kimi seçerse, doğrusu o olur.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/mhp-genel-baskani-bahceli-chp-siyaseti-ahlaki-ilkelerden-ve-samimiyetten-uzaktir-1095030512.html

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