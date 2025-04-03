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Banka müşterileri uyurken dolandırıldı: 'Gece parayla yattım, sabah borçla kalktım'
Banka müşterileri uyurken dolandırıldı: 'Gece parayla yattım, sabah borçla kalktım'
Sputnik Türkiye
Binlerce banka müşterisi, mobil bankacılık sistemlerindeki güvenlik açıkları nedeniyle hesaplarının boşaltıldığını ve kredi çekildiğini belirterek BDDK'ya... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
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banka desteği
dolandırıcılık
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BDDK'ya akın eden mağdurlar, bankaların güvenlik açıkları nedeniyle mevduatlarının boşaltıldığını ve adlarına kredi çekildiğini şikayet etti.BDDK'ya yaptıkları ortak şikayette çarpıcı ifadeler kullanan mağdurlar gece yapılan işlemlerden haberdar olmadıklarını ifade etti. Hürriyet'ten Aysel Alp'e göre; Bazı mağdurlar şikayet dilekçelerinde "Bana 80 bin lira kredi verse ceza yiyeceğini söyleyen banka, dolandırıcılara 400 bin lirayı nasıl verdi?" , "20 bin lira emekli maaşımla 250 bin lira kredi çekilmesine nasıl onay verdiler?" , ''Gece parayla yattım, sabah borçla kalktım. Yılların birikimi gecenin karanlığında buharlaştı!" diyerek tepkilerini dile getirdi. Bilirkişi raporları bankaların güvenlik açığını belgelediMüşteri hesaplarına gece yapılan şüpheli işlemleri tespit edecek sistemlerin eksik olduğunu ortaya çıkaran raporlarda, bankaların müşteri profili oluşturmadığı ve alışılmadık saatlerdeki işlemleri engellemediği için kusurlu bulunduğu vurgulandı. Özellikle kredilerin anında başka hesaplara aktarılmasına izin verilmesi, bankaların sözleşme şartlarını ihlal ettiğini gösterdi. Bilirkişiler, tüm bu eksiklikler nedeniyle bankaların mağduriyetlerden sorumlu olduğunu belirterek davalarda mağdurlar lehine görüş bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/banka-gorevlisi-yalaniyla-yasli-adami-6-milyon-lira-dolandirdilar-1095009707.html
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banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu, banka kartı, banka desteği, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık büro amirliği

Banka müşterileri uyurken dolandırıldı: 'Gece parayla yattım, sabah borçla kalktım'

23:57 03.04.2025
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
© AA
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Binlerce banka müşterisi, mobil bankacılık sistemlerindeki güvenlik açıkları nedeniyle hesaplarının boşaltıldığını ve kredi çekildiğini belirterek BDDK'ya şikayet dilekçesi gönderdi. Gece hesaplarında para olduğunu belirten mağdurlar sabah borçla uyandıklarını söyledi. Bilirkişi raporları ise kusurun büyük ölçüde bankalarda olduğunu belirtti.
BDDK'ya akın eden mağdurlar, bankaların güvenlik açıkları nedeniyle mevduatlarının boşaltıldığını ve adlarına kredi çekildiğini şikayet etti.
BDDK'ya yaptıkları ortak şikayette çarpıcı ifadeler kullanan mağdurlar gece yapılan işlemlerden haberdar olmadıklarını ifade etti. Hürriyet'ten Aysel Alp'e göre; Bazı mağdurlar şikayet dilekçelerinde "Bana 80 bin lira kredi verse ceza yiyeceğini söyleyen banka, dolandırıcılara 400 bin lirayı nasıl verdi?" , "20 bin lira emekli maaşımla 250 bin lira kredi çekilmesine nasıl onay verdiler?" , ''Gece parayla yattım, sabah borçla kalktım. Yılların birikimi gecenin karanlığında buharlaştı!" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bilirkişi raporları bankaların güvenlik açığını belgeledi

Müşteri hesaplarına gece yapılan şüpheli işlemleri tespit edecek sistemlerin eksik olduğunu ortaya çıkaran raporlarda, bankaların müşteri profili oluşturmadığı ve alışılmadık saatlerdeki işlemleri engellemediği için kusurlu bulunduğu vurgulandı. Özellikle kredilerin anında başka hesaplara aktarılmasına izin verilmesi, bankaların sözleşme şartlarını ihlal ettiğini gösterdi. Bilirkişiler, tüm bu eksiklikler nedeniyle bankaların mağduriyetlerden sorumlu olduğunu belirterek davalarda mağdurlar lehine görüş bildirdi.
polis, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2025
TÜRKİYE
Banka görevlisi yalanıyla yaşlı adamı 6 milyon lira dolandırdılar
31 Mart, 11:54
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