https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/banka-musterileri-uyurken-dolandirildi-gece-parayla-yattim-sabah-borcla-kalktim--1095119411.html

Banka müşterileri uyurken dolandırıldı: 'Gece parayla yattım, sabah borçla kalktım'

Banka müşterileri uyurken dolandırıldı: 'Gece parayla yattım, sabah borçla kalktım'

Sputnik Türkiye

Binlerce banka müşterisi, mobil bankacılık sistemlerindeki güvenlik açıkları nedeniyle hesaplarının boşaltıldığını ve kredi çekildiğini belirterek BDDK'ya... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T23:57+0300

2025-04-03T23:57+0300

2025-04-03T23:57+0300

türki̇ye

banka

banka hesabı

banka dolandırıcılığı

banka soygunu

banka kartı

banka desteği

dolandırıcılık

telefon dolandırıcılığı

nitelikli dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_82aa3bcdc7a6c3a3c315a873a83a0c10.jpg

BDDK'ya akın eden mağdurlar, bankaların güvenlik açıkları nedeniyle mevduatlarının boşaltıldığını ve adlarına kredi çekildiğini şikayet etti.BDDK'ya yaptıkları ortak şikayette çarpıcı ifadeler kullanan mağdurlar gece yapılan işlemlerden haberdar olmadıklarını ifade etti. Hürriyet'ten Aysel Alp'e göre; Bazı mağdurlar şikayet dilekçelerinde "Bana 80 bin lira kredi verse ceza yiyeceğini söyleyen banka, dolandırıcılara 400 bin lirayı nasıl verdi?" , "20 bin lira emekli maaşımla 250 bin lira kredi çekilmesine nasıl onay verdiler?" , ''Gece parayla yattım, sabah borçla kalktım. Yılların birikimi gecenin karanlığında buharlaştı!" diyerek tepkilerini dile getirdi. Bilirkişi raporları bankaların güvenlik açığını belgelediMüşteri hesaplarına gece yapılan şüpheli işlemleri tespit edecek sistemlerin eksik olduğunu ortaya çıkaran raporlarda, bankaların müşteri profili oluşturmadığı ve alışılmadık saatlerdeki işlemleri engellemediği için kusurlu bulunduğu vurgulandı. Özellikle kredilerin anında başka hesaplara aktarılmasına izin verilmesi, bankaların sözleşme şartlarını ihlal ettiğini gösterdi. Bilirkişiler, tüm bu eksiklikler nedeniyle bankaların mağduriyetlerden sorumlu olduğunu belirterek davalarda mağdurlar lehine görüş bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/banka-gorevlisi-yalaniyla-yasli-adami-6-milyon-lira-dolandirdilar-1095009707.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu, banka kartı, banka desteği, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık büro amirliği