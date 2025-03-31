https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/banka-gorevlisi-yalaniyla-yasli-adami-6-milyon-lira-dolandirdilar-1095009707.html

Banka görevlisi yalanıyla yaşlı adamı 6 milyon lira dolandırdılar

Banka görevlisi yalanıyla yaşlı adamı 6 milyon lira dolandırdılar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan yedi kişi, 63 yaşındaki yaşlı adamı 6 milyon lira dolandırdı. 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T11:54+0300

2025-03-31T11:54+0300

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İstanbul Beylikdüzü'nde 63 yaşındaki B.A. isimli kişiyi 'banka görevlisi' gibi arayarak 'hesabınız ele geçirildi' yalanını söyleyerek korkutan yedi kişi, yaşlı adamı 6 milyon dolandırdı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda dolandırıcılar yakalandı. Hesabınız ele geçirildiği yalanıyla korkuttularAsayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan bazı şüphelilerin 63 yaşındaki B.A'nın hesabından 6 milyon lirayı çalması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin mağduru "Hesabınız başkası tarafından ele geçirildi. Gerekli düzeltme yapılana kadar paranızı başka hesapta tutmalısınız" diyerek kandırdığını, B.A'nın bunun üzerine 6 milyon lirayı kendisine verilen hesap adresine havale ettiğini tespit etti.Banka hesabını takibe alan polis, kimliklerini tespit ettiği 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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