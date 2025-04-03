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Ahmet Hakan: Aybüke Pusat boykota destek veren paylaşım yapınca TRT dizisinden çıkarılmış, çok yanlış bir karar
Ahmet Hakan: Aybüke Pusat boykota destek veren paylaşım yapınca TRT dizisinden çıkarılmış, çok yanlış bir karar
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, oyuncu Aybüke Pusat'ın, boykot çağrısı yapmasının ardından TRT dizisinden çıkarılmasını eleştirdi ve "Çok yanlış bir karar" ifadelerini kullandı. 03.04.2025, Sputnik Türkiye
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TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı sonrası kadrodan çıkarıldı. Kararı açıklayan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, paylaşımların TRT ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, boykot açıklaması sonrası diziden çıkarılan Aybüke Pusat kararının yanlış olduğunu söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/boykot-cagrisi-yapan-boran-kuzum-trt-yapimi-bir-ruh-macerasi-dizisinin-kadrosundan-cikarildi--1095077381.html
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aybükse pusat, aybüke pusat teşkilat, teşkilat dizisi kadro
aybükse pusat, aybüke pusat teşkilat, teşkilat dizisi kadro

Ahmet Hakan: Aybüke Pusat boykota destek veren paylaşım yapınca TRT dizisinden çıkarılmış, çok yanlış bir karar

10:37 03.04.2025
© FotoğrafAybüke Pusat
Aybüke Pusat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
© Fotoğraf
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Ahmet Hakan, oyuncu Aybüke Pusat'ın, boykot çağrısı yapmasının ardından TRT dizisinden çıkarılmasını eleştirdi ve "Çok yanlış bir karar" ifadelerini kullandı.
TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı sonrası kadrodan çıkarıldı.
Kararı açıklayan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, paylaşımların TRT ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, boykot açıklaması sonrası diziden çıkarılan Aybüke Pusat kararının yanlış olduğunu söyledi:
TRT’nin ‘Teşkilat’ dizisinde yer alan Aybüke Pusat isimli oyuncu boykota destek veren paylaşım yapınca... İktidar taraftarlarının tepkilerini dikkate alan TRT tarafından diziden çıkarılmış. Çok yanlış bir karar. Oluşan bu zehirli iklimde iktidarın muhalefetten farklı bir tutum alması gerekiyordu. Bu oyuncuya tolerans gösterilmesi gerekiyordu. İktidar tarafı böyle davranabilirse... En azından bu alanda ahlaki üstünlüğü ele geçirmiş olabilir. Neyse! Yine de çok geç değil.
Boran Kuzum sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
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Boykot çağrısı yapan Boran Kuzum, TRT yapımı ‘Bir Ruh Macerası’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı
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