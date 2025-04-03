Ahmet Hakan: Aybüke Pusat boykota destek veren paylaşım yapınca TRT dizisinden çıkarılmış, çok yanlış bir karar

TRT’nin ‘Teşkilat’ dizisinde yer alan Aybüke Pusat isimli oyuncu boykota destek veren paylaşım yapınca... İktidar taraftarlarının tepkilerini dikkate alan TRT tarafından diziden çıkarılmış. Çok yanlış bir karar. Oluşan bu zehirli iklimde iktidarın muhalefetten farklı bir tutum alması gerekiyordu. Bu oyuncuya tolerans gösterilmesi gerekiyordu. İktidar tarafı böyle davranabilirse... En azından bu alanda ahlaki üstünlüğü ele geçirmiş olabilir. Neyse! Yine de çok geç değil.