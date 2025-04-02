https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/aybuke-pusat-karariyla-gundemde-teskilat-dizisinin-konusu-ne-oyunculari-kimler-1095067296.html

Aybüke Pusat kararıyla gündemde: Teşkilat dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Aybüke Pusat kararıyla gündemde: Teşkilat dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Sputnik Türkiye

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde "Neslihan" karakterini canlandıran Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımı sonrası dizinin... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T16:04+0300

2025-04-02T16:04+0300

2025-04-02T16:10+0300

türki̇ye

teşkilat

teşkilat dizisi

aybüke pusat

boykot

2 nisan boykot çağrısı

trt

trt 1

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Sosyal medyada yayılan “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” çağrısı kısa sürede gündem oldu. Boykot çağrısına peşi sıra tepki gelirken İstanbul Başsavcılığı, söz konusu çağrıyı yapan ve yayanlara yönelik “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “nefret ve ayrımcılık” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.Boykota çok sayıda sanatçıdan destek gelirken, TRT 1’in sevilen yapımı Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat da bu isimler arasında yer aldı. Oyuncu, Instagram üzerinden çağrıyı paylaşmış ancak sonrasında silmişti. Tepkilerin ardından Aybüke Pusat diziden çıkarıldı.Aybüke Pusat’ın rolü neydi?Pusat, Teşkilat dizisinde “Neslihan” karakterine hayat veriyordu. Güçlü, kararlı ve görevine bağlı bir kadın istihbaratçı olan Neslihan, dizide hem saha hem de masa görevlerinde ön plana çıkan önemli bir karakterdi.Teşkilat dizisinin konusu ne?Teşkilat, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) perde arkasında yürüttüğü operasyonları, teknolojik yöntemleri ve olağanüstü başarıları konu alıyor. Gerçek belgelerden yola çıkılarak hazırlanan senaryo, izleyiciye aksiyon dolu bir istihbarat dünyası sunuyor.Dizide görev yapan karakterler, üst düzey operasyonel yeteneklere sahip, özel eğitimli ve ülkesine bağlı istihbaratçılardan oluşan özel bir timin parçası. Hikâye, Türkiye’nin stratejik çıkarlarını koruma görevini üstlenen bu gizli kahramanların mücadelesini anlatıyor.Teşkilat dizisi oyuncuları kimler?İşte Teşkilat dizisinin öne çıkan karakterleri ve onları canlandıran oyuncular:Özgür Özel 'rekor kırdırtacağız' demiştiCHP Genel Başkanı Özgür Özel "TRT'de Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat kardeşimiz boykotla ilgili kişisel tutumunu belirlemiş. Hemen ekmeğiyle oynamışlar, oyuncu listesinden çıkarmışlar. Aybüke kardeşimize sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Aybüke nerede oynuyorsa rekorlar kırdırtacağız, hangi dizide oynarsa destekleyeceğiz. Bir sanatçı tutumunu ilan ediyor diye işiyle, aşıyla oynuyorlar. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/trt-aybuke-pusatla-yollarini-ayirdi-cem-yilmazdan-tepki-geldi-1095064671.html

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