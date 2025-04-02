https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/boykot-cagrisi-yapan-boran-kuzum-trt-yapimi-bir-ruh-macerasi-dizisinin-kadrosundan-cikarildi--1095077381.html
Boykot çağrısı yapan Boran Kuzum, TRT yapımı ‘Bir Ruh Macerası’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı
Boykot çağrısı yapan Boran Kuzum, TRT yapımı ‘Bir Ruh Macerası’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı
Sputnik Türkiye
TRT tabii'nin yeni dizisi Bir Ruh Macerası'nın çekimlerine bir gün kala oyuncu Boran Kuzum'a gündem nedeniyle projeden ayrılması bildirildi. Kuzum, son dönemde... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T20:02+0300
2025-04-02T20:02+0300
2025-04-02T20:02+0300
türki̇ye
boran kuzum
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
boykot
aybüke pusat
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TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanması beklenen 'Bir Ruh Macerası' dizisinden Boran Kuzum çıkarıldı.Yakın zamanda sosyal medya hesabından CHP'nin başlattığı boykot hareketine destek veren Boran Kuzum, TRT'nin yapım ekibinden gündem nedeniyle kendisiyle çalışılamayacağını öğrendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu kararın, oyuncunun son dönemdeki sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.Kuzum, boykotla ilgili bir paylaşım yapmış, daha sonra bu paylaşımı silmişti. Ayrıca, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a "Canım, güzel insan" notuyla destek mesajı göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/boykot-cagrilarina-yanit-bakanlar-alisverise-cikti--1095077010.html
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boran kuzum, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), boykot, aybüke pusat
boran kuzum, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), boykot, aybüke pusat
Boykot çağrısı yapan Boran Kuzum, TRT yapımı ‘Bir Ruh Macerası’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı
TRT tabii'nin yeni dizisi Bir Ruh Macerası'nın çekimlerine bir gün kala oyuncu Boran Kuzum'a gündem nedeniyle projeden ayrılması bildirildi. Kuzum, son dönemde sosyal medyada boykot çağrılarına destek veren paylaşımlar yapmış ve TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a destek mesajı göndermişti.
TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanması beklenen 'Bir Ruh Macerası' dizisinden Boran Kuzum çıkarıldı.
Yakın zamanda sosyal medya hesabından CHP'nin başlattığı boykot hareketine destek veren Boran Kuzum, TRT'nin yapım ekibinden gündem nedeniyle kendisiyle çalışılamayacağını öğrendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu kararın, oyuncunun son dönemdeki sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.
Kuzum, boykotla ilgili bir paylaşım yapmış, daha sonra bu paylaşımı silmişti. Ayrıca, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a "Canım, güzel insan" notuyla destek mesajı göndermişti.