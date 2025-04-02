https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/boykot-cagrisi-yapan-boran-kuzum-trt-yapimi-bir-ruh-macerasi-dizisinin-kadrosundan-cikarildi--1095077381.html

Boykot çağrısı yapan Boran Kuzum, TRT yapımı ‘Bir Ruh Macerası’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı

Boykot çağrısı yapan Boran Kuzum, TRT yapımı ‘Bir Ruh Macerası’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı

Sputnik Türkiye

TRT tabii'nin yeni dizisi Bir Ruh Macerası'nın çekimlerine bir gün kala oyuncu Boran Kuzum'a gündem nedeniyle projeden ayrılması bildirildi. Kuzum, son dönemde... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T20:02+0300

2025-04-02T20:02+0300

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türki̇ye

boran kuzum

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

boykot

aybüke pusat

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TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanması beklenen 'Bir Ruh Macerası' dizisinden Boran Kuzum çıkarıldı.Yakın zamanda sosyal medya hesabından CHP'nin başlattığı boykot hareketine destek veren Boran Kuzum, TRT'nin yapım ekibinden gündem nedeniyle kendisiyle çalışılamayacağını öğrendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu kararın, oyuncunun son dönemdeki sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.Kuzum, boykotla ilgili bir paylaşım yapmış, daha sonra bu paylaşımı silmişti. Ayrıca, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a "Canım, güzel insan" notuyla destek mesajı göndermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/boykot-cagrilarina-yanit-bakanlar-alisverise-cikti--1095077010.html

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boran kuzum, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), boykot, aybüke pusat