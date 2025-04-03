https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/2025-memur-ve-emekli-temmuz-zammi-icin-3-aylik-zam-orani-netlesti-3-aylik-enflasyon-farki-ne-kadar-1095093378.html

2025 memur ve emekli temmuz zammı için 3 aylık zam oranı netleşti: 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

2025 memur ve emekli temmuz zammı için 3 aylık zam oranı netleşti: 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Çalışan memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T10:49+0300

2025-04-03T10:49+0300

2025-04-03T10:51+0300

ekonomi̇

enflasyon

enflasyon farkı

emekli

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TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı, 3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu da milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanmaya başlandı.3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.3 aylık enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık yüzde 2.46 olarak açıklandı.SGK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon rakamlarına göre 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını hak etti. Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 3.83 olarak açıklandı.Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3.83'ü aşmış durumda. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 3.83 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 9.03 kümülatif zam meydana gelecek.Net rakam nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 3 enflasyon verisi sonrasında belli olacak.Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/nisan-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-2025-nisan-ayi-kira-zammi-ne-kadar-1095087543.html

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