https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/nisan-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-2025-nisan-ayi-kira-zammi-ne-kadar-1095087543.html

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar?

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan ayı kira artış oranı da belli oldu. Kira artış oranını belirleyen 12... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T10:07+0300

2025-04-03T10:07+0300

2025-04-03T10:07+0300

ekonomi̇

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enflasyon

mart

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Nisan ayı konut ve iş yeri için kira zam oranları belli oldu.Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve nisan ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in mart ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.Nisan kira artış oranı 2025Buna göre; Nisan ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 51.26 açıklanmasının ardından yüzde 51.26 olarak uygulanacak. Nisan ayı kira artış oranı hesaplamaÖrnek hesaplama şu şekilde:Mevcut Kira Bedeli: 28 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2025Girilen Artış Oranı: Yüzde 51.26Kira Artış Tutarı: 14 bin 353 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 42 bin 353 TLMart ayında kira artış oranı ne olmuştu?3 Mart Pazartesi günü saat açıklanan TÜFE verileri şubatta aylık bazda yüzde 2.27 olurken yıllık bazda yüzde 39.05'e gerilemişti. Böylece ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da yüzde 53.83 olarak duyurulmuştu. Kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 53.83 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.

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