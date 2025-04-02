https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/turkmenistan-guney-kibrisa-ilk-kez-buyukelci-atadi--1095080218.html
Türkmenistan, Güney Kıbrıs'a ilk kez büyükelçi atadı
Türkmenistan, Güney Kıbrıs'a ilk kez büyükelçi atadı
Sputnik Türkiye
Türkmenistan, Kazakistan'ın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne büyükelçilik açarak diplomatik ilişkilerini resmileştirdi. Türk Cumhuriyetleri'nin Kıbrıs... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T22:26+0300
2025-04-02T22:26+0300
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Türkmenistan, Kazakistan'dan sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ilk büyükelçisini atadı.Türkmen Büyükelçi Toyly Komekov'la görüşen Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, sosyal medya hesabından bu adımın ikili ilişkiler için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Kombos, Türkmenistan'ın bu hamlesinin ikili bağları daha da geliştireceğini ifade etti. Öte yandan Türk Cumhuriyetleri'nin Kıbrıs sorunu hakkındaki tutumu ada basınında tekrar gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/guney-kibris-cumhurbaskani-hristodulidis-tehdit-iceren-mesaj-aldi-1093271763.html
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Türkmenistan, Güney Kıbrıs'a ilk kez büyükelçi atadı
22:26 02.04.2025 (güncellendi: 22:27 02.04.2025)
Türkmenistan, Kazakistan'ın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne büyükelçilik açarak diplomatik ilişkilerini resmileştirdi. Türk Cumhuriyetleri'nin Kıbrıs sorunundaki tutumu ada basınında yeniden gündeme gelirken, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Türkmenistan Büyükelçisi Toyly Komekov'la bir araya geldi.
Türkmenistan, Kazakistan'dan sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ilk büyükelçisini atadı.
Türkmen Büyükelçi Toyly Komekov'la görüşen Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, sosyal medya hesabından bu adımın ikili ilişkiler için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Kombos, Türkmenistan'ın bu hamlesinin ikili bağları daha da geliştireceğini ifade etti. Öte yandan Türk Cumhuriyetleri'nin Kıbrıs sorunu hakkındaki tutumu ada basınında tekrar gündem oldu.