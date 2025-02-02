https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/guney-kibris-cumhurbaskani-hristodulidis-tehdit-iceren-mesaj-aldi-1093271763.html

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis tehdit içeren mesaj aldı

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis tehdit içeren mesaj aldı

Sputnik Türkiye

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, kendisine tehdit içeren bir mesaj gönderildiğini doğruladı. 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T00:42+0300

2025-02-02T00:42+0300

2025-02-02T00:41+0300

dünya

kıbrıs cumhuriyeti

nikos hristodulidis

mesaj

tehdit

mahkum

cezaevi

polis

baskın

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Sigma televizyonunun haberine göre Hristodulidis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olayın gerçekleştiğini doğruluyorum ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yetkililerine tamamen güveniyorum" diyerek konuyla ilgili daha fazla bilgi vermek istemediği belirtildi. Habere göre, Hristodulidis’in kişisel telefon numarasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit mesajı gönderildi. Yetkililer, mesajın cezaevindeki bir mahkum tarafından gönderildiğini tespit etti ve bu çerçevede merkezi cezaevinin bir bölümünde arama gerçekleştirildi.Cezaevindeki baskının 50 polis memurunun katılımıyla yapılmasının durumun ciddiyetini gösterdiği, polisin baskın sırasında bir cep telefonunu şarj cihazıyla birlikte ele geçirdiği belirtildi.Basında yer alan haberlere göre tehdit mesajı, Kıbrıslı Rumlara ait malların çalınmasıyla ilgili bir davada sanık olan Simon Mistriel Aykut tarafından gönderildi.

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kıbrıs cumhuriyeti, nikos hristodulidis, mesaj, tehdit, mahkum, cezaevi, polis, baskın