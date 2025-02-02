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Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis tehdit içeren mesaj aldı
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis tehdit içeren mesaj aldı
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, kendisine tehdit içeren bir mesaj gönderildiğini doğruladı. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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kıbrıs cumhuriyeti
nikos hristodulidis
mesaj
tehdit
mahkum
cezaevi
polis
baskın
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Sigma televizyonunun haberine göre Hristodulidis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olayın gerçekleştiğini doğruluyorum ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yetkililerine tamamen güveniyorum" diyerek konuyla ilgili daha fazla bilgi vermek istemediği belirtildi. Habere göre, Hristodulidis’in kişisel telefon numarasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit mesajı gönderildi. Yetkililer, mesajın cezaevindeki bir mahkum tarafından gönderildiğini tespit etti ve bu çerçevede merkezi cezaevinin bir bölümünde arama gerçekleştirildi.Cezaevindeki baskının 50 polis memurunun katılımıyla yapılmasının durumun ciddiyetini gösterdiği, polisin baskın sırasında bir cep telefonunu şarj cihazıyla birlikte ele geçirdiği belirtildi.Basında yer alan haberlere göre tehdit mesajı, Kıbrıslı Rumlara ait malların çalınmasıyla ilgili bir davada sanık olan Simon Mistriel Aykut tarafından gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/batidan-ukraynaya-uyari-umerov-skandali-askeri-yardimi-tehdit-ediyor-1093270747.html
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kıbrıs cumhuriyeti, nikos hristodulidis, mesaj, tehdit, mahkum, cezaevi, polis, baskın
kıbrıs cumhuriyeti, nikos hristodulidis, mesaj, tehdit, mahkum, cezaevi, polis, baskın

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis tehdit içeren mesaj aldı

00:42 02.02.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinKıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis
Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, kendisine tehdit içeren bir mesaj gönderildiğini doğruladı.
Sigma televizyonunun haberine göre Hristodulidis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olayın gerçekleştiğini doğruluyorum ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yetkililerine tamamen güveniyorum" diyerek konuyla ilgili daha fazla bilgi vermek istemediği belirtildi.
Habere göre, Hristodulidis’in kişisel telefon numarasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit mesajı gönderildi. Yetkililer, mesajın cezaevindeki bir mahkum tarafından gönderildiğini tespit etti ve bu çerçevede merkezi cezaevinin bir bölümünde arama gerçekleştirildi.
Cezaevindeki baskının 50 polis memurunun katılımıyla yapılmasının durumun ciddiyetini gösterdiği, polisin baskın sırasında bir cep telefonunu şarj cihazıyla birlikte ele geçirdiği belirtildi.
Basında yer alan haberlere göre tehdit mesajı, Kıbrıslı Rumlara ait malların çalınmasıyla ilgili bir davada sanık olan Simon Mistriel Aykut tarafından gönderildi.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
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