https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/trt-aybuke-pusatla-yollarini-ayirdi-cem-yilmazdan-tepki-geldi-1095064671.html
TRT Aybüke Pusat'la yollarını ayırdı: Cem Yılmaz'dan tepki geldi
TRT Aybüke Pusat'la yollarını ayırdı: Cem Yılmaz'dan tepki geldi
Sputnik Türkiye
TRT'nin Teşkilat dizisinde "Neslihan" rolünü oynayan Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı sonrası diziden çıkarıldı. Peki, Aybüke Pusat ne dedi, kovuldu mu? Oyuncu Aybüke Pusat kimdir, nereli?
2025-04-02T15:04+0300
2025-04-02T15:04+0300
2025-04-02T16:05+0300
türki̇ye
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trt
aybüke pusat
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aydın
cem yılmaz
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Teşkilat dizisinde “Neslihan” karakterini canlandıran Aybüke Pusat'ın sosyal medyadan yaptığı boykot çağrısı sonrası TRT, yolların ayrıldığını duyurdu. Karar, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından duyuruldu.TRT Genel Müdürü Sobacı’dan sert açıklamaZahid Sobacı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”Cem Yılmaz'dan tepki: 'İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin?'Komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TRT'ye tepki gösterdi. Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:"Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor.Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir ? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani ? TRT bizim devlet kanalı değil miydi ? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu ! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin ? Hayır diyemezsin. E o halde ?"Özgür Özel'den Aybüke Pusat açıklamasıCHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de Aybüke Pusat'a destek geldi. Özel açıklamasında; "Aybüke Pusat'ın hemen bugün ekmeğiyle oynamışlar. Bizzat ben sahip çıkacağım. Hangi dizide oynarsa rekorlar kırdırtacağız. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz. Psikolojik üstünlük artık bugünün muhalefetinde, yarının iktidarındadır. Ahlaki üstünlük zaten bizde. Psikolojik üstünlük bizde. Bugün boykota katılırız, yarın yine o esnafın gönlünü alırız" ifadelerini kullandı.Ali Aydın’dan Aybüke Pusat’a destekTRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve en çok izlenen dizilerden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rûmi'nin senaristi Ali Aydın, Aybüke Pusat’a destek verdi. Ancak bu destek, tartışmayı daha da büyüttü.Sobacı: Kurumsal bağımız yokSobacı, Ali Aydın’ın açıklamasına da yanıt verdi ve Aydın’ın TRT ile ilişkisi olmadığını şu sözlerle ifade etti:“Yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur. Ancak, ülkemizin ekonomisini hedef alarak boykot çağrılarına alet olanlara da tehditle herkesi baskı altına alacağını sanan bu zehirli dile de TRT geçit vermemiştir; vermeyecektir.”Ali Aydın’dan tepkili yanıt: Sığ HerifAli Aydın, Zahid Sobacı'nın açıklamasına sert ifadelerle karşılık verdi. X hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleler dikkat çekti: “Ben Rumi'yi yazarken 70 bin sayfa metin okudum sığ herif! Okudukça da cehaletinizin hali karşısında ben utandım. Bir kere ben karşımdakinde haysiyet ararım… Çünkü bunların olmadığı kısımdakiler zat-ı şahaneleriniz oluyorsunuz. Asgari ahlaka bile sahip olamayan kiralıklar!”Aybüke Pusat kimdir?25 Şubat 1995’te Ankara’da doğan Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunudur. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitimine devam etti. 2014 Miss Turkey üçüncüsü olan Pusat, televizyon kariyerine Medcezir dizisinde başladı. Sonrasında O Hayat Benim, Familya, Söz gibi dizilerde rol aldı. En son TRT’nin Teşkilat dizisinde “Neslihan” karakterine hayat veriyordu.Ali Aydın kimdir?Ali Aydın, 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunu olan Aydın, uzun yıllar televizyon dizilerinde yönetmen yardımcılığı yaptı. 2012’de yazıp yönettiği Küf filmi ile Venedik Film Festivali’nde Geleceğin Aslanı Ödülü'nü kazandı. Ayrıca Vatanım Sensin, Çarpışma, İstanbullu Gelin gibi dizilerde senarist olarak yer aldı. Son olarak TRT Tabii’de yayınlanan Mevlana dizisinin senaryosuna imza attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/aybuke-pusat-karariyla-gundemde-teskilat-dizisinin-konusu-ne-oyunculari-kimler-1095067296.html
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TRT Aybüke Pusat'la yollarını ayırdı: Cem Yılmaz'dan tepki geldi
15:04 02.04.2025 (güncellendi: 16:05 02.04.2025)
TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı sonrası kadrodan çıkarıldı. Kararı açıklayan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, paylaşımların TRT ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti. Cem Yılmaz da TRT'ye tepki göstererek "Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
Teşkilat dizisinde “Neslihan” karakterini canlandıran Aybüke Pusat'ın sosyal medyadan yaptığı boykot çağrısı sonrası TRT, yolların ayrıldığını duyurdu. Karar, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından duyuruldu.
TRT Genel Müdürü Sobacı’dan sert açıklama
Zahid Sobacı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”
Cem Yılmaz'dan tepki: 'İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin?'
Komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TRT'ye tepki gösterdi. Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:
"Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor.Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir ? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani ? TRT bizim devlet kanalı değil miydi ? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu ! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin ? Hayır diyemezsin. E o halde ?"
Özgür Özel'den Aybüke Pusat açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de Aybüke Pusat'a destek geldi. Özel açıklamasında; "Aybüke Pusat'ın hemen bugün ekmeğiyle oynamışlar. Bizzat ben sahip çıkacağım. Hangi dizide oynarsa rekorlar kırdırtacağız. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz. Psikolojik üstünlük artık bugünün muhalefetinde, yarının iktidarındadır. Ahlaki üstünlük zaten bizde. Psikolojik üstünlük bizde. Bugün boykota katılırız, yarın yine o esnafın gönlünü alırız" ifadelerini kullandı.
Ali Aydın’dan Aybüke Pusat’a destek
TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve en çok izlenen dizilerden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rûmi'nin senaristi Ali Aydın, Aybüke Pusat’a destek verdi. Ancak bu destek, tartışmayı daha da büyüttü.
Sobacı: Kurumsal bağımız yok
Sobacı, Ali Aydın’ın açıklamasına da yanıt verdi ve Aydın’ın TRT ile ilişkisi olmadığını şu sözlerle ifade etti:
“Yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur. Ancak, ülkemizin ekonomisini hedef alarak boykot çağrılarına alet olanlara da tehditle herkesi baskı altına alacağını sanan bu zehirli dile de TRT geçit vermemiştir; vermeyecektir.”
Ali Aydın’dan tepkili yanıt: Sığ Herif
Ali Aydın, Zahid Sobacı'nın açıklamasına sert ifadelerle karşılık verdi. X hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleler dikkat çekti: “Ben Rumi'yi yazarken 70 bin sayfa metin okudum sığ herif! Okudukça da cehaletinizin hali karşısında ben utandım. Bir kere ben karşımdakinde haysiyet ararım… Çünkü bunların olmadığı kısımdakiler zat-ı şahaneleriniz oluyorsunuz. Asgari ahlaka bile sahip olamayan kiralıklar!”
25 Şubat 1995’te Ankara’da doğan Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunudur. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitimine devam etti. 2014 Miss Turkey üçüncüsü olan Pusat, televizyon kariyerine Medcezir dizisinde başladı. Sonrasında O Hayat Benim, Familya, Söz gibi dizilerde rol aldı. En son TRT’nin Teşkilat dizisinde “Neslihan” karakterine hayat veriyordu.
Ali Aydın, 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunu olan Aydın, uzun yıllar televizyon dizilerinde yönetmen yardımcılığı yaptı. 2012’de yazıp yönettiği Küf filmi ile Venedik Film Festivali’nde Geleceğin Aslanı Ödülü'nü kazandı. Ayrıca Vatanım Sensin, Çarpışma, İstanbullu Gelin gibi dizilerde senarist olarak yer aldı. Son olarak TRT Tabii’de yayınlanan Mevlana dizisinin senaryosuna imza attı.