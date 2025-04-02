https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/gokhan-unver-tartismasi-emre-kinaydan-engel-murat-ercandan-destek-1095065788.html

Gökhan Ünver tartışması: Emre Kınay'dan engel, Murat Ercan'dan destek geldi

Gökhan Ünver tartışması: Emre Kınay'dan engel, Murat Ercan'dan destek geldi

Sputnik Türkiye

Hakkında boykot başlatılan Gökhan Ünver'i Emre Kınay sahneye çıkarmama kararı aldı. Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Kapımız açık" dedi. Oktay Saral, boykotla ilgili CHP'ye yüklendi. Reynmen Saral'a yanıt verdi.

2025-04-02T15:19+0300

2025-04-02T15:19+0300

2025-04-02T15:58+0300

yaşam

emre kınay

murat ercan

gökhan ünver

boykot

chp

avcılar belediyesi

bodrum belediyesi

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reynmen

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Türkiye'nin boykot gündemi sürerken, Komedyen Gökhan Ünver tartışmaları gündemin merkezine oturdu. Hakkında 'boykota destek vermediği' söylenerek boykot başlatılan Gökhan Ünver'le ilgili olarak oyuncu Emre Kınay'dan sahibi olduğu sahneye çıkarmama kararı gelirken; Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Linçe karşı kapılarımız Gökhan Ünver'e sonuna kadar açık" dedi.Gökhan Ünver neden boykot ediliyor?Komedyen Ünver'e yönelik boykotun başlangıcı, sosyal medya kullanıcılarının, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını da kapsayan son gelişmelere sessiz kalan ünlülere yönelik başlattığı "engelleme" kampanyasıyla oldu. Bu sürecin sonunda Gökhan Ünver eski ismiyle Twitter, yeni ismiyle X'teki hesabını kapattı. Hangi belediyelerde Gökhan Ünver engellendi? CHP’li Avcılar Belediyesi, belediyenin sosyal medya üzerinden Gökhan Ünver'in gösterilerinini iptal edildiğini duyurdu. Bodrum Belediyesi ise, Gökhan Ünver'in biletleri epeydir satılan 6 Mayıs'taki gösterisini sahneleyeceği, Heredot Kültür Merkezini tadilat nedeniyle o güne özel kapattıklarını ilan etti. Emre Kınay ne dedi? Tartışmalara Emre Kınay da dahil oldu. Oyuncu ve Duru Tiyatro'nun sahibi Emre Kınay, 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesine yönelik çağrılara yanıt verdi. Kınay, Ünver'in Nisan ayındaki gösterilerini iptal edemeyeceklerini ancak Mayıs ayında gösterilerin iptal edileceğini söyledi.Sincan Belediyesi'nden destek geldi: Murat Ercan ne dedi? Birden fazla belediye tarafından organizasyonları iptal edilen Ünver'e destek ise Sincan Belediyesi'nden geldi. Belediye Başkanı Murat Ercan "Bizim kapımız, sistematik bir şekilde uygulanan linç girişimine karşın komedyen Gökhan Ünver'e sonuna kadar açık. Tüm Ankaralılar kapalı gişe izlemeye hazırız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Saral'dan da Gökhan Ünver'e destek Ünver'e bir diğer destek de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Saral'dan geldi. Ünlülerin boykota hedef olmasıyla ilgili olarak Saral "Bu örnek, CHP ikidara gelirse neler olacağını gösteriyor" açıklamasında bulundu. Şarkıcı Reynmen ise Oktay Saral'a "Öznesi olmayan bir tweetten dolayı konserimi iptal etmiştiniz" yanıtı verdi. Gökhan Ünver kimdir? 1986 yılı doğumlu Gökhan Ünver, sosyal medyada ürettiği video içerikleriyle tanınıyor. Annesi Trabzonlu babası Amasyalı olan ünlü ismin bir kız çocuğu bulunuyor.

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