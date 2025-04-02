https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/trabzonspor-bodrum-fk-macinda-3-kirmizi-kart-cikti-karadeniz-ekibi-3-2-galip-geldi-1095078126.html
Trabzonspor-Bodrum FK maçında 3 kırmızı kart çıktı: Karadeniz ekibi 3-2 galip geldi
Trabzonspor-Bodrum FK maçında 3 kırmızı kart çıktı: Karadeniz ekibi 3-2 galip geldi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile oynanan çekişmeli maçı 3-2 kazanarak bir üst tura yükseldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmada, uzatma... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T20:46+0300
2025-04-02T20:46+0300
2025-04-02T20:46+0300
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Trabzonspor, uzatma dakikalarında Zubkov'un golüyle Bodrum FK'yı 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Trabzonspor ve Bodrumspor karşı karşıya geldi. Normal süresi Simon Banza ve Mustafa Eskihellaç'ın golleriyle 2-2 tamamlanan karşılaşmada, uzatmalarda Oleksandr Zubkov'un attığı kritik gol bordo-mavililere galibiyeti getirdi. Maçın öne çıkan ismi Simon Banza oldu. Kongolu forvet hem gol attı hem de takımının diğer gollerinde etkili oldu. Karşılaşmada her iki takım da 10'ar kişi kalırken Trabzonspor'un Batista Mendy'nin kırmızı kart görmesiyle son dakikalarda 9 kişi tamamlaması dikkat çekti. Bu sonuçla Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken, Bodrumspor kupaya veda etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/trabzonspor-interi-yenerek-uefa-genclik-liginde-yari-finale-yukseldi-1095046040.html
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trabzonspor, karadeniz, bodrum, bodrum belediyesi, ziraat türkiye kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Trabzonspor-Bodrum FK maçında 3 kırmızı kart çıktı: Karadeniz ekibi 3-2 galip geldi
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile oynanan çekişmeli maçı 3-2 kazanarak bir üst tura yükseldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmada, uzatma dakikalarında Oleksandr Zubkov'un attığı gol bordo-mavililere galibiyeti getirdi. Her iki takım da maç boyunca 3 kırmızı kart görürken Karadeniz ekibi son dakikalarda maçı 9 kişi tamamladı.
Trabzonspor, uzatma dakikalarında Zubkov'un golüyle Bodrum FK'yı 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Trabzonspor ve Bodrumspor karşı karşıya geldi. Normal süresi Simon Banza ve Mustafa Eskihellaç'ın golleriyle 2-2 tamamlanan karşılaşmada, uzatmalarda Oleksandr Zubkov'un attığı kritik gol bordo-mavililere galibiyeti getirdi. Maçın öne çıkan ismi Simon Banza oldu. Kongolu forvet hem gol attı hem de takımının diğer gollerinde etkili oldu.
Karşılaşmada her iki takım da 10'ar kişi kalırken Trabzonspor'un Batista Mendy'nin kırmızı kart görmesiyle son dakikalarda 9 kişi tamamlaması dikkat çekti. Bu sonuçla Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken, Bodrumspor kupaya veda etti.