https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/trabzonspor-bodrum-fk-macinda-3-kirmizi-kart-cikti-karadeniz-ekibi-3-2-galip-geldi-1095078126.html

Trabzonspor-Bodrum FK maçında 3 kırmızı kart çıktı: Karadeniz ekibi 3-2 galip geldi

Trabzonspor-Bodrum FK maçında 3 kırmızı kart çıktı: Karadeniz ekibi 3-2 galip geldi

Sputnik Türkiye

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile oynanan çekişmeli maçı 3-2 kazanarak bir üst tura yükseldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmada, uzatma... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T20:46+0300

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Trabzonspor, uzatma dakikalarında Zubkov'un golüyle Bodrum FK'yı 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Trabzonspor ve Bodrumspor karşı karşıya geldi. Normal süresi Simon Banza ve Mustafa Eskihellaç'ın golleriyle 2-2 tamamlanan karşılaşmada, uzatmalarda Oleksandr Zubkov'un attığı kritik gol bordo-mavililere galibiyeti getirdi. Maçın öne çıkan ismi Simon Banza oldu. Kongolu forvet hem gol attı hem de takımının diğer gollerinde etkili oldu. Karşılaşmada her iki takım da 10'ar kişi kalırken Trabzonspor'un Batista Mendy'nin kırmızı kart görmesiyle son dakikalarda 9 kişi tamamlaması dikkat çekti. Bu sonuçla Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken, Bodrumspor kupaya veda etti.

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