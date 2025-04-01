https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/trabzonspor-interi-yenerek-uefa-genclik-liginde-yari-finale-yukseldi-1095046040.html
Trabzonspor Inter'i yenerek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi
Trabzonspor Inter'i yenerek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter U19’u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T20:25+0300
2025-04-01T20:25+0300
2025-04-01T20:36+0300
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trabzonspor
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UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Trabzonspor U19 Takımı, yarı finalde Salzburg ile karşı karşıya gelecek.UEFA Gençlik Ligi seyirci rekoru kırıldıTrabzonspor'un önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Inter karşılaşmasında seyirci rekorunu kırıp tarihe geçmek için tüm taraftarlarımızı Papara Park'a bekliyoruz" çağrısına taraftarlar ilgi gösterdi.Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmayı takip eden 40 bin 368 taraftar ile UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekoru kırıldıpı belirtildi. Önceki rekor ise 32 bin 510 seyirci ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid play-off müsabakasına aitti.Volkan Konak anıldıKonserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak için skor tabelası ve reklam panolarına yansıtılan "Seni unutmayacağız Volkan Konak" yazısının yanı sıra maç öncesinde stadyumda Volkan Konak'ın şarkıları çalındı.TFF, Trabzonspor'u kutladıTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti.TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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uefa gençlik ligi, uefa gençlik ligi, trabzon u19, trabzonspor inter, trabzonspor u19 - inter u19, ts u19trabzonspor, trabzon inter, u19 trabzonspor, trabzonspor u19 - ınter u19
Trabzonspor Inter'i yenerek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi
20:25 01.04.2025 (güncellendi: 20:36 01.04.2025)
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter U19’u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Trabzonspor U19 Takımı, yarı finalde Salzburg ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Gençlik Ligi seyirci rekoru kırıldı
Trabzonspor'un önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Inter karşılaşmasında seyirci rekorunu kırıp tarihe geçmek için tüm taraftarlarımızı Papara Park'a bekliyoruz" çağrısına taraftarlar ilgi gösterdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmayı takip eden 40 bin 368 taraftar ile UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekoru kırıldıpı belirtildi. Önceki rekor ise 32 bin 510 seyirci ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid play-off müsabakasına aitti.
Konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak için skor tabelası ve reklam panolarına yansıtılan "Seni unutmayacağız Volkan Konak" yazısının yanı sıra maç öncesinde stadyumda Volkan Konak'ın şarkıları çalındı.
TFF, Trabzonspor'u kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
UEFA Gençlik Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta bordo-mavili temsilcimizin golünü 77. dakikada Ekrem Terzi attı. Temsilcimizin kalecisi Erol Can Çolak'ın bir penaltı vuruşu kurtardığı karşılaşmayı 40 bin 368 futbolsever izledi. UEFA Gençlik Ligi seyirci rekorunun kırıldığı karşılaşma sonucunda temsilcimiz Trabzonspor yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Turnuvada son dört takım arasına girerek yine bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor'u tebrik eder, yarı finalde başarılar dileriz.