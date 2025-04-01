https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/trabzonspor-interi-yenerek-uefa-genclik-liginde-yari-finale-yukseldi-1095046040.html

Trabzonspor Inter'i yenerek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi

Trabzonspor Inter'i yenerek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter U19’u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. 01.04.2025, Sputnik Türkiye

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spor

uefa

trabzonspor

salzburg

inter

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UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Trabzonspor U19 Takımı, yarı finalde Salzburg ile karşı karşıya gelecek.UEFA Gençlik Ligi seyirci rekoru kırıldıTrabzonspor'un önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Inter karşılaşmasında seyirci rekorunu kırıp tarihe geçmek için tüm taraftarlarımızı Papara Park'a bekliyoruz" çağrısına taraftarlar ilgi gösterdi.Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmayı takip eden 40 bin 368 taraftar ile UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekoru kırıldıpı belirtildi. Önceki rekor ise 32 bin 510 seyirci ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid play-off müsabakasına aitti.Volkan Konak anıldıKonserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak için skor tabelası ve reklam panolarına yansıtılan "Seni unutmayacağız Volkan Konak" yazısının yanı sıra maç öncesinde stadyumda Volkan Konak'ın şarkıları çalındı.TFF, Trabzonspor'u kutladıTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti.TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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