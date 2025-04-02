https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/lgs-basvurulari-bugun-basliyor-iste-tum-asamalar-ve-sinav-takvimi-1095050188.html
LGS başvuruları bugün başlıyor: İşte tüm aşamalar ve sınav takvimi
LGS başvuruları bugün başlıyor: İşte tüm aşamalar ve sınav takvimi
Sputnik Türkiye
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları bugün itibarıyla başladı. Başvurular 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T07:29+0300
2025-04-02T07:29+0300
2025-04-02T07:29+0300
milli eğitim bakanlığı (meb)
liseye geçiş sistemi (lgs)
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 için başvuru sürecini bugün itibarıyla başlattı. Öğrenciler, 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru ücreti alınmayacak.Bilgiler güncellenmeli, kontrol sorumluluğu okuldaMEB tarafından yapılan açıklamada, başvuru öncesinde öğrenci bilgilerinin güncellenmesi gerektiği hatırlatıldı. Bu işlem, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından yapılacak. Bilgilerin güncel olmaması, sınav sürecinde aksamalara yol açabileceği için dikkatli olunması istendi.Sınav 2 oturumda yapılacak15 Haziran 2024 Cumartesi günü düzenlenecek merkezi sınav, iki oturum şeklinde uygulanacak:Bu sınav, öğrencilerin liselere yerleşmelerinde büyük rol oynayacak.Sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacakLGS sınav sonuçları, 11 Temmuz 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ilan edilecek. Öğrenciler, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek.Tercih süreci ve yerleştirme takvimiSonuçların açıklanmasının ardından, tercih dönemi 14-24 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ardından:Öğrencilere ve velilere önemli hatırlatmalarMEB, süreci dikkatle takip etmeyen öğrencilerin hak kaybı yaşayabileceğini hatırlattı.
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lgs başvuruları, lgs 2024 sınav tarihi, e-okul lgs başvurusu, liselere geçiş sistemi başvuru takvimi, meb lgs açıklaması, lgs tercih süreci, lgs sınav sonucu ne zaman açıklanacak, 15 haziran lgs sınavı, lgs oturum saatleri, 2024 lgs ücretsiz başvuru
lgs başvuruları, lgs 2024 sınav tarihi, e-okul lgs başvurusu, liselere geçiş sistemi başvuru takvimi, meb lgs açıklaması, lgs tercih süreci, lgs sınav sonucu ne zaman açıklanacak, 15 haziran lgs sınavı, lgs oturum saatleri, 2024 lgs ücretsiz başvuru
LGS başvuruları bugün başlıyor: İşte tüm aşamalar ve sınav takvimi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları bugün itibarıyla başladı. Başvurular 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden ücretsiz olarak alınacak. Sınav 15 Haziran’da yapılacak, sonuçlar ise 11 Temmuz’da açıklanacak. Tercihler 14-24 Temmuz arasında yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 için başvuru sürecini bugün itibarıyla başlattı. Öğrenciler, 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru ücreti alınmayacak.
Bilgiler güncellenmeli, kontrol sorumluluğu okulda
MEB tarafından yapılan açıklamada, başvuru öncesinde öğrenci bilgilerinin güncellenmesi gerektiği hatırlatıldı. Bu işlem, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından yapılacak. Bilgilerin güncel olmaması, sınav sürecinde aksamalara yol açabileceği için dikkatli olunması istendi.
Sınav 2 oturumda yapılacak
15 Haziran 2024 Cumartesi günü düzenlenecek merkezi sınav, iki oturum şeklinde uygulanacak:
Sözel Oturum:
Saat 09.30’da başlayacak, 50 soru yöneltilecek, 75 dakika sürecek.
Sayısal Oturum:
Saat 11.30’da başlayacak, 40 soru sorulacak, 80 dakika sürecek.
Bu sınav, öğrencilerin liselere yerleşmelerinde büyük rol oynayacak.
Sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak
LGS sınav sonuçları, 11 Temmuz 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ilan edilecek. Öğrenciler, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek.
Tercih süreci ve yerleştirme takvimi
Sonuçların açıklanmasının ardından, tercih dönemi 14-24 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ardından:
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar:
4 Ağustos’ta ilan edilecek.
Öğrenciler bu süreci dikkatle takip ederek doğru tercih yapmalı.
Öğrencilere ve velilere önemli hatırlatmalar
Başvurular sadece e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Sınav ücretsizdir. Herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Bilgiler güncel değilse başvuru geçersiz sayılabilir.
MEB, süreci dikkatle takip etmeyen öğrencilerin hak kaybı yaşayabileceğini hatırlattı.