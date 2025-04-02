https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/lgs-basvurulari-bugun-basliyor-iste-tum-asamalar-ve-sinav-takvimi-1095050188.html

LGS başvuruları bugün başlıyor: İşte tüm aşamalar ve sınav takvimi

LGS başvuruları bugün başlıyor: İşte tüm aşamalar ve sınav takvimi

Sputnik Türkiye

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları bugün itibarıyla başladı. Başvurular 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T07:29+0300

2025-04-02T07:29+0300

2025-04-02T07:29+0300

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 için başvuru sürecini bugün itibarıyla başlattı. Öğrenciler, 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru ücreti alınmayacak.Bilgiler güncellenmeli, kontrol sorumluluğu okuldaMEB tarafından yapılan açıklamada, başvuru öncesinde öğrenci bilgilerinin güncellenmesi gerektiği hatırlatıldı. Bu işlem, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından yapılacak. Bilgilerin güncel olmaması, sınav sürecinde aksamalara yol açabileceği için dikkatli olunması istendi.Sınav 2 oturumda yapılacak15 Haziran 2024 Cumartesi günü düzenlenecek merkezi sınav, iki oturum şeklinde uygulanacak:Bu sınav, öğrencilerin liselere yerleşmelerinde büyük rol oynayacak.Sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacakLGS sınav sonuçları, 11 Temmuz 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ilan edilecek. Öğrenciler, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek.Tercih süreci ve yerleştirme takvimiSonuçların açıklanmasının ardından, tercih dönemi 14-24 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ardından:Öğrencilere ve velilere önemli hatırlatmalarMEB, süreci dikkatle takip etmeyen öğrencilerin hak kaybı yaşayabileceğini hatırlattı.

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