Meteoroloji'den 14 il için sarı kod alarmı: Yağmur ve toz fırtınası aynı anda geliyor, çamur yağacak

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SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
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39 dk
TARİHTE BUGÜN
Eski Roma’dan günümüze şaka geleneği: 1 Nisan
01:00
2 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıldır yaşamın devam ettiği 10 şehir
01:08
5 dk
SESLİ HABER
Santorini adasında ‘deprem fırtınası’ alarmı: Türkiye’yi nasıl etkiler?
01:17
5 dk
SESLİ HABER
Ünlü antik kentte 2 bin yıllık pati izli tuğlalara rastlandı
01:26
2 dk
SESLİ HABER
Bir dönem viral olmuşlardı, şimdilerde raflarda tozlanıyorlar
01:32
6 dk
SESLİ HABER
‘Hayalet çalışan’ sendromu: İş yerine aidiyeti neler düşürüyor?
01:42
7 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli hayvanları listesinde yer alıyorlar: Büyük Beşli
02:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiltere’de ‘yamyamlık izlerine’ rastlandı: 4 bin yıllık kemikler dikkat çekti
02:10
3 dk
ÖZEL HABER
Geçmişten günümüze akan miras: İstanbul’un su yolları
02:22
4 dk
ÖZEL HABER
Elektrik çarpması hissi yaşayanlar için nedenleri ve çözüm yolları
02:33
7 dk
SESLİ HABER
Türk nüfusu yaşlanıyor: Yaşlı nüfusun oranında artış
02:43
3 dk
SESLİ HABER
Kiracılara 'tadilat masrafı' uyarısı: Evdeki demirbaşları boyayan kiracıların başı ev sahibi ile derde girebilir
02:50
5 dk
SESLİ HABER
Bedeniniz yeterince dinleniyor mu? Uzmanlar 6 saate karşı uyarıyor
03:00
2 dk
SESLİ HABER
IQAir Raporu açıklandı: Dünyanın en kirli havası hangi ülkelerde?
03:12
2 dk
SESLİ HABER
TKP'den Özgür Özel'e tepki: Türkiye'den 'renkli devrim' çıkaramazsınız
03:25
4 dk
ÖZEL HABER
Polisin sert müdahalesine maruz kalan RT kameramanı Radyo Sputnik’e konuştu: Suç duyurusunda bulunacağım
03:38
6 dk
ÖZEL HABER
Ekrem İmamoğlu için ‘Siirt modeli’ gündemde
03:52
4 dk
SESLİ HABER
Çin’in 32 milyar dolarlık dev pazarı: Evcil hayvan klonlama
04:00
2 dk
SESLİ HABER
Akciğer kanserini ilerleten yeni etmen bulundu: Şeker
04:11
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
04:22
4 dk
SESLİ HABER
El yazısı dijital dünyanın neresinde?
04:34
1 dk
SESLİ HABER
Birçok sektörde üretim kapasiteleri boşa çıktı: Rekabet yoğun, pazarlar ise durgun
04:43
3 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
04:55
1 dk
SESLİ HABER
Suç makinesi yine serbest
05:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'da en fazla "Altın Vize"yi Türk vatandaşları aldı
05:10
2 dk
SESLİ HABER
Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
05:17
1 dk
ÖZEL HABER
Svalbard Adası ve Spitsbergen Anlaşması
05:26
29 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
06:00
43 dk
YERİ VE ZAMANI
Şekerin dünü ve bugünü
07:00
51 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
08:00
39 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Neşenin ve hüznün ustası: Volkan Konak kimdir?
08:42
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Eski Roma’dan günümüze şaka geleneği: 1 Nisan
08:54
2 dk
ANKARA FARKI
Şair Ferruh Tunç: 'Şiirin nöbetini tutuyoruz'
09:00
46 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
10:00
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünya F-35’i tartışıyor: ‘ABD istemezse uçamaz’
11:13
5 dk
ÖZEL HABER
SGK Uzmanı Melis Elmen: Yeni doğum yapacak annelere destek yolda
11:22
3 dk
ÖZEL HABER
Silivri Cezaevi’nin tarihi: Kumpas davalarından İmamoğlu’na
11:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kennedy belgelerinden İsrail çıktı
11:40
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yatırım yoluyla oturma izni: En çok tercih edilen ülkeler hangileri?
12:09
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Neşenin ve hüznün ustası: Volkan Konak kimdir?
13:10
8 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
13:22
16 dk
ÖZEL HABER
Silivri sonrası gündemde: Müzeye dönüşen cezaevleri
13:42
6 dk
ÖZEL HABER
Uzman Diyetisyen anlattı: Ramazan sonrası doğru beslenme nasıl olmalı?
13:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Baharın müjdecisi: Maslenitsa Bayramı
14:06
36 dk
SESLİ HABER
"Rüşvetin belgesi olmaz" demeyin: 1800 yıl önceki belge
14:47
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Eski Roma’dan günümüze şaka geleneği: 1 Nisan
14:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahve ismi nereden geliyor?
15:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
16:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
18:08
48 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıldır yaşamın devam ettiği 10 şehir
19:04
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Neşenin ve hüznün ustası: Volkan Konak kimdir?
19:14
8 dk
ÖZEL HABER
Geçmişten günümüze akan miras: İstanbul’un su yolları
19:26
4 dk
ÖZEL HABER
Uzman Diyetisyen anlattı: Ramazan sonrası doğru beslenme nasıl olmalı?
19:33
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kennedy belgelerinden İsrail çıktı
19:39
17 dk
ANKARA FARKI
Şair Ferruh Tunç: 'Şiirin nöbetini tutuyoruz'
20:01
46 dk
ÖZEL HABER
142 yıldır tamamlanamayan yapı: Sagrada Familia
21:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
Eski Roma’dan günümüze şaka geleneği: 1 Nisan
21:11
2 dk
ÖZEL HABER
Svalbard Adası ve Spitsbergen Anlaşması
21:18
29 dk
SESLİ HABER
Dünya F-35’i tartışıyor: ‘ABD istemezse uçamaz’
21:50
5 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli hayvanları listesinde yer alıyorlar: Büyük Beşli
22:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
22:09
16 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıldır yaşamın devam ettiği 10 şehir
22:29
5 dk
SESLİ HABER
‘Hayalet çalışan’ sendromu: İş yerine aidiyeti neler düşürüyor?
22:39
7 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Baharın müjdecisi: Maslenitsa Bayramı
23:00
36 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
00:00
53 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahve ismi nereden geliyor?
01:00
52 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
02:00
43 dk
YERİ VE ZAMANI
Şekerin dünü ve bugünü
03:00
51 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
04:01
39 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
05:00
48 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
06:00
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Boykot, şiddet içermeyen gösteri hakkıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyasetin gündemi boykot
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıldır yaşamın devam ettiği 10 şehir
15:18
5 dk
SESLİ HABER
Türk nüfusu yaşlanıyor: Yaşlı nüfusun oranında artış
15:34
3 dk
SESLİ HABER
‘Hayalet çalışan’ sendromu: İş yerine aidiyeti neler düşürüyor?
15:49
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
142 yıldır tamamlanamayan yapı: Sagrada Familia
17:43
7 dk
SESLİ HABER
Binlerce yıllık tapınak geleceğe hazırlanıyor: Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları
17:57
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Merkez Bankası'nın döviz satışı: Cebimizden mi çıkıyor, kâra mı dönüşüyor?
18:09
3 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından konuşma engelli bireyler için umut: Beyin implantı ve yapay zekâ teknolojisi
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Silivri sonrası gündemde: Müzeye dönüşen cezaevleri
18:28
6 dk
SESLİ HABER
Çin’in 32 milyar dolarlık dev pazarı: Evcil hayvan klonlama
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: İnternet alışverişinde güvenlik artıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
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El yazısı dijital dünyanın neresinde?
22:34
1 dk
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Ünlü antik kentte 2 bin yıllık pati izli tuğlalara rastlandı
22:43
2 dk
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Bir dönem viral olmuşlardı, şimdilerde raflarda tozlanıyorlar
22:52
6 dk
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Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
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Meteoroloji'den 14 il için sarı kod alarmı: Yağmur ve toz fırtınası aynı anda geliyor, çamur yağacak
Meteoroloji'den 14 il için sarı kod alarmı: Yağmur ve toz fırtınası aynı anda geliyor, çamur yağacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı, 14 il için ise sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgar, düşük... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T07:17+0300
2025-04-02T07:18+0300
yaşam
batı akdeniz
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
antalya
adana
batman
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Batı Akdeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde gün içinde etkili olacak toz taşınımı uyarısında bulundu. Aynı zamanda 14 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması istendi.Görüş mesafesi düşecek, çamur yağışı bekleniyorToz taşınımının etkili olacağı bölgelerde, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların açık havada uzun süre kalmamaları ve önlem almaları öneriliyor.14 i̇l i̇çin sarı kodlu alarm verildiMeteoroloji'nin uyarısına göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sarı kod verilen iller şunlar:Adana, Antalya, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye.Hava durumu: Türkiye genelinde bulutlu ve yağışlıTürkiye genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman, Adana, Mersin ve Diyarbakır'ın kuzey bölgelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli geçecek.Rüzgar ve fırtına uyarısıİç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın 40-60 km/s hızla esmesi bekleniyor. Kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşım aksamaları gibi risklere karşı dikkatli olunmalı.Hava sıcaklıkları düşüyorMeteoroloji verilerine göre, özellikle kuzey ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları 3 ila 6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.Toz taşınımı en çok bu bölgelerde hissedilecekDoğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olması beklenen toz taşınımı, özellikle sabah ve öğle saatlerinde hissedilecek. Ulaşımda aksamalara, solunum rahatsızlıklarına ve açık alanlarda görüş kayıplarına neden olabilir.Uyarılar peş peşe geldiMeteoroloji, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARABÜK °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği bekleniyor.AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van, Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.ERZURUM °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman, Siirt, Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLERDE HAVAGece saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı ile sabah saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 4 ila 6, gece doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde geneli ile öğle doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu ile açıkları 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.VAN GÖLÜHava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
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Meteoroloji'den 14 il için sarı kod alarmı: Yağmur ve toz fırtınası aynı anda geliyor, çamur yağacak

07:17 02.04.2025 (güncellendi: 07:18 02.04.2025)
© AA / Antalya Büyükşehir BelediyesiAntalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
© AA / Antalya Büyükşehir Belediyesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı, 14 il için ise sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgar, düşük görüş mesafesi, çamur yağışı ve ani sel riskine karşı dikkatli olunması istendi. İşte, 2 Nisan hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Batı Akdeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde gün içinde etkili olacak toz taşınımı uyarısında bulundu. Aynı zamanda 14 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması istendi.

Görüş mesafesi düşecek, çamur yağışı bekleniyor

Toz taşınımının etkili olacağı bölgelerde, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların açık havada uzun süre kalmamaları ve önlem almaları öneriliyor.

14 i̇l i̇çin sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji'nin uyarısına göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sarı kod verilen iller şunlar:
Adana, Antalya, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye.

Hava durumu: Türkiye genelinde bulutlu ve yağışlı

Türkiye genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman, Adana, Mersin ve Diyarbakır'ın kuzey bölgelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli geçecek.

Rüzgar ve fırtına uyarısı

İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın 40-60 km/s hızla esmesi bekleniyor. Kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşım aksamaları gibi risklere karşı dikkatli olunmalı.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji verilerine göre, özellikle kuzey ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları 3 ila 6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

Toz taşınımı en çok bu bölgelerde hissedilecek

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olması beklenen toz taşınımı, özellikle sabah ve öğle saatlerinde hissedilecek. Ulaşımda aksamalara, solunum rahatsızlıklarına ve açık alanlarda görüş kayıplarına neden olabilir.

Uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama risklerine karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli rüzgar bölgelerinde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı tedbir alınmalı.
Toz taşınımı görülen bölgelerde özellikle kronik solunum hastalarının dışarı çıkmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van, Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman, Siirt, Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı ile sabah saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 4 ila 6, gece doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde geneli ile öğle doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu ile açıkları 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
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