https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/konut-kredisi-faizleri-18-ayin-dibinde-kira-oder-gibi-ev-sahibi-olmak-mumkun-mu-guncel-konut-1095058453.html

Konut kredisi faizleri 18 ayın dibinde: Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün mü? Güncel konut kredisi hesaplamaları

Konut kredisi faizleri 18 ayın dibinde: Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün mü? Güncel konut kredisi hesaplamaları

Sputnik Türkiye

Konut kredisi faiz oranları 2.59’a kadar düştü! 2 milyon TL’lik konut kredisi çekenler için bankaların güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme planları belli oldu. En güncel kredi hesaplamaları bu haberde

2025-04-02T13:13+0300

2025-04-02T13:13+0300

2025-04-02T13:13+0300

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Konut kredisi faizleri 21 Mart haftasında yüzde 39.25 seviyesine inerek son 18 ayın en düşük oranı oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasındaki gevşeme süreci, bankaların sunduğu kredi faizlerine doğrudan yansıdı.Merkez’in adımı etkisini gösterdiDezenflasyon programı çerçevesinde hareket eden ekonomi yönetimi, enflasyonun Haziran 2024'teki yüzde 71.6 seviyesinden Şubat 2025’te yüzde 39,05’e düşmesini sağladı. Bu gelişmenin ardından TCMB, son iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Politika faizi yüzde 42.50 seviyesine çekildi.Bankalar da faiz i̇ndirimine gittiMerkez Bankası’nın bu adımları, konut kredisi faiz oranları üzerinde de etkili oldu. TCMB verilerine göre, bankalarca açılan kredilerde ortalama faiz oranı yüzde 39.25 oldu. Bu, Eylül 2023’teki yüzde 38.85’lik oranın ardından kaydedilen en düşük ikinci rakam olarak öne çıktı. Öte yandan, en yüksek oran Nisan 2024’te yüzde 45.14 olarak kayıtlara geçmişti.Aylık faiz yüzde 3’ün altındaGeçtiğimiz aylarda bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3.05 iken, bu oran şu an yüzde 2.59 seviyelerine kadar geriledi. Bu gelişme, kredi maliyetlerinde ciddi bir düşüş sağladı.1 milyonluk kredide 500 bin TL tasarrufYeni faiz oranlarına göre 10 yıl vadeli 1 milyon TL’lik kredinin aylık ödemesi 31 bin 352 TL’den 27 bin 163 TL’ye düştü. Bu da toplamda 502 bin TL daha az ödeme anlamına geliyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 3 milyon 260 bin TL seviyesine indi.Konut piyasası i̇çin yeni dönemUzmanlar, faiz oranlarındaki bu düşüşün konut talebini canlandırabileceğini ve durgun seyreden emlak piyasasında hareketlenme yaratabileceğini belirtiyor. Ancak faizlerin seyrinin enflasyon görünümüne bağlı olarak şekillenmeye devam edeceği de vurgulanıyor.

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