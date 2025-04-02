https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/sgk-emekli-bayram-ikramiyesi-fark-odeme-takvimini-acikladi-1000-tl-ikramiye-farki-ne-zaman-yatacak-1095056371.html

SGK emekli bayram ikramiyesi fark ödeme takvimini açıkladı: 1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak?

SGK emekli bayram ikramiyesi fark ödeme takvimini açıkladı: 1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak?

Sputnik Türkiye

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri tarihi, emekliler tarafından merakla takip ediliyordu. 1000 TL ikramiye farkı ödeme tarihi SGK tarından açıklandı... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T11:05+0300

2025-04-02T11:05+0300

2025-04-02T11:14+0300

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emekli bayram ikramiyesi

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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 1000 TL bayram ikramiyesi farkı için nihai karar açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı kapsamında daha önce ödenen 3 bin TL’nin ardından, kalan 1000 TL’nin de hak sahiplerine ödeneceğini duyurdu.Emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek? Tarih açıklandıSGK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz” denildi. Bu ödeme ile birlikte, toplamda 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin tamamı emeklilere ulaştırılmış olacak.İkramiye farkı ödeme takvimiİkramiye farkı ödemeleri, emeklilerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kapsamına göre farklı tarihlerde yapılacak:Kapsamlı fark ödemesiyle birlikte yaklaşık 15,5 milyon emekli ve hak sahibi, toplamda 4 bin TL'lik bayram ikramiyesine kavuşmuş olacak. Bu ödeme, bayram öncesinde emeklilerin bütçesine katkı sağlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/ikramiye-farki-ne-zaman-yatacak-bin-tl-bayram-ikramiyesi-farki-icin-2-tarih-verildi-1095007412.html

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