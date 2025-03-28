https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/emeklilere-bayram-ikramiyesi-tuzagi-sahte-smslerle-hesaplar-bosaltiliyor-sakin-bu-mesajlari-acmayin-1094942543.html
Emeklilere bayram ikramiyesi tuzağı: 'Sahte SMS’lerle hesaplar boşaltılıyor, sakın bu mesajları açmayın'
Emeklilere bayram ikramiyesi tuzağı: 'Sahte SMS’lerle hesaplar boşaltılıyor, sakın bu mesajları açmayın'
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyeleri ödenmeye başlarken, siber dolandırıcılar devreye girdi. Bakanlık adını kullanarak SMS gönderen dolandırıcılar... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T11:56+0300
2025-03-28T11:56+0300
2025-03-28T12:00+0300
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emekli bayram ikramiyesi
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Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilere ödenmeye başlanırken, siber dolandırıcılık vakalarında da artış yaşandı. Pek çok vatandaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı kullanılarak gönderilen ve "Bayram ikramiyeniz tanımlandı" ifadesiyle başlayan SMS'lerle karşılaştı. Mesajda yer alan dijital bağlantılara tıklanması halinde kullanıcıların telefonlarına sızılıyor, kişisel bilgiler ve banka hesapları ele geçiriliyor.Bakanlıktan net açıklama: “Bu SMS’ler sahte”Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, söz konusu mesajlarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı. Yazılı açıklamada, “Bu SMS’ler bakanlığımız tarafından gönderilmemiştir. Bayram ikramiyelerine dair vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılmamaktadır” denildi. Bakanlık, vatandaşları bu tür mesajlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.Casus yazılım ve sahte sitelerle tuzak kuruyorlarAdli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sahte mesajlarla yürütülen bu yöntemin klasik bir oltalama (phishing) saldırısı olduğunu söyledi. Kırık, “Vatandaşlar, SMS içindeki linke tıkladıklarında cihazlarına casus yazılım indiriliyor ya da sahte e-Devlet ve banka sitelerine yönlendiriliyorlar. Burada TC kimlik numarası ve şifre girildiğinde tüm veriler dolandırıcıların eline geçiyor” dedi.Bankalar da taklit ediliyorDolandırıcıların, özellikle emeklilerin maaşlarını aldığı bankaların sahte kopyalarını oluşturduğunu belirten Kırık, “Vatandaşlardan kredi kartı, banka kartı bilgileri ve şifreler talep ediliyor. Bu bilgiler girildiğinde hesaplar boşaltılıyor ve dolandırıcılar izlerini kaybettiriyor” uyarısında bulundu.Uzmanlardan hayati uyarılar: Asla linke tıklamayınKırık, hiçbir banka ya da devlet kurumunun vatandaşlara ödeme yapmak için bağlantı içeren SMS göndermediğini hatırlatarak, “Bu mesajlar dikkate alınmamalı, içindeki linklere kesinlikle tıklanmamalıdır. Vatandaşlarımız mağdur olmuşsa, mesajın ekran görüntüsünü alarak ve örneğini ekleyerek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmalıdır” dedi.
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Emeklilere bayram ikramiyesi tuzağı: 'Sahte SMS’lerle hesaplar boşaltılıyor, sakın bu mesajları açmayın'
11:56 28.03.2025 (güncellendi: 12:00 28.03.2025)
Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyeleri ödenmeye başlarken, siber dolandırıcılar devreye girdi. Bakanlık adını kullanarak SMS gönderen dolandırıcılar, vatandaşları sahte linklere tıklatarak kişisel verilerine ve banka hesaplarına ulaşıyor. Uzmanlar uyarıyor: "Linklere asla tıklamayın!"
Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilere ödenmeye başlanırken, siber dolandırıcılık vakalarında da artış yaşandı. Pek çok vatandaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı kullanılarak gönderilen ve "Bayram ikramiyeniz tanımlandı" ifadesiyle başlayan SMS'lerle karşılaştı. Mesajda yer alan dijital bağlantılara tıklanması halinde kullanıcıların telefonlarına sızılıyor, kişisel bilgiler ve banka hesapları ele geçiriliyor.
Bakanlıktan net açıklama: “Bu SMS’ler sahte”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, söz konusu mesajlarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı. Yazılı açıklamada, “Bu SMS’ler bakanlığımız tarafından gönderilmemiştir. Bayram ikramiyelerine dair vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılmamaktadır” denildi. Bakanlık, vatandaşları bu tür mesajlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Casus yazılım ve sahte sitelerle tuzak kuruyorlar
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sahte mesajlarla yürütülen bu yöntemin klasik bir oltalama (phishing) saldırısı olduğunu söyledi. Kırık, “Vatandaşlar, SMS içindeki linke tıkladıklarında cihazlarına casus yazılım indiriliyor ya da sahte e-Devlet ve banka sitelerine yönlendiriliyorlar. Burada TC kimlik numarası ve şifre girildiğinde tüm veriler dolandırıcıların eline geçiyor” dedi.
Bankalar da taklit ediliyor
Dolandırıcıların, özellikle emeklilerin maaşlarını aldığı bankaların sahte kopyalarını oluşturduğunu belirten Kırık, “Vatandaşlardan kredi kartı, banka kartı bilgileri ve şifreler talep ediliyor. Bu bilgiler girildiğinde hesaplar boşaltılıyor ve dolandırıcılar izlerini kaybettiriyor” uyarısında bulundu.
Uzmanlardan hayati uyarılar: Asla linke tıklamayın
Kırık, hiçbir banka ya da devlet kurumunun vatandaşlara ödeme yapmak için bağlantı içeren SMS göndermediğini hatırlatarak, “Bu mesajlar dikkate alınmamalı, içindeki linklere kesinlikle tıklanmamalıdır. Vatandaşlarımız mağdur olmuşsa, mesajın ekran görüntüsünü alarak ve örneğini ekleyerek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmalıdır” dedi.