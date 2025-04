https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/8-soruda-diyabet-testi-diyabet-riski-tasiyor-musunuz-1095063738.html

8 soruda diyabet testi: Diyabet riski taşıyor musunuz?

8 soruda diyabet testi: Diyabet riski taşıyor musunuz?

Diyabetiniz var mı? Diyabet belirtileri neler? Çok su içmek, çok tuvalete gitmek ve sürekli yorgun hissetmek diyabet belirtisi mi?

Türkiye'de her 8 kişiden biri diyabetli ama bir çoğu bunun farkında bile değil. Diyabetli sayısı dünyada 600 milyon, Türkiye'de ise 12 milyonu geçiyor. Araştırmalara göre Türkiye'de diyabet görülme sıklığı ise her 10 yılda bir yüzde 100 artıyor. Peki diyabet riski taşıyor musunuz? Diyabette hangi belirtilere dikkat etmek gerekiyor? Çok su içmek, çok idrara çıkmak diyabet belirtisi mi? Diyabet genetik mi? Sürekli tatlı yeme isteği diyabet göstergesi mi? Kontrol altına alınmadığında tehlikeli sonuçlara neden olan diyabette erken teşhisin önemine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, 8 sorudan oluşan bir diyabet testi hazırladı. Bu belirtilerden birinin bile olması durumunda doktora başvurmak gerektiğini söyleyen Dr. Murrja, "Diyabet kontrol altına alınmadığında kalp ve damar hastalıkları, ayaklarda zor iyileşen hatta ampütasyona yol açabilen yaralar, görme kaybı ve böbrek yetmezliği gibi çok ciddi hastalıklara neden olabiliyor” uyarısında bulundu. 8 soruda Diyabet TestiÇok sık su içme ihtiyacı hissediyor musunuz?Aşırı susama ve sık su içme ihtiyacı, diyabetin erken belirtilerinden biri olabilir. Yüksek kan şekeri, vücudun dengeyi sağlamak için daha fazla suya ihtiyaç duymasına ve susuzluk hissine neden olur.Sık idrara çıkıyor musunuz?Özellikle geceleri sık sık idrara çıkıyorsanız, bu durum kan şekerinizin yüksek olduğuna işaret edebilir. Kan şekeri belli bir seviyenin üzerine çıktığında (genellikle 180 mg/dL'nin üzerinde), böbrekler fazla şekeri idrarla dışarı atmaya çalışır. Bu sırada glikoz, suyu da beraberinde sürükler; bu da idrar miktarını artırır ve vücut daha fazla su kaybederek susuz kalır.Ani kilo kaybı yaşıyor musunuz?Son zamanlarda bilinçli bir diyet yapmadan kilo kaybı yaşadıysanız, bu durum insülin eksikliğine bağlı olarak vücudun enerji üretiminde yağları kullanmaya başlamasından kaynaklanabilir. Normalde, hücreler enerji üretmek için kandaki glikozu kullanır. Ancak diyabette insülin hormonu yeterince etkili çalışmadığında veya üretilemediğinde, glikoz hücrelere giremez ve vücut enerji sağlamak için yağları ve kas dokusunu yakmaya başlar. Bu durum, hızlı ve ani kilo kaybına neden olabilir. Diyabetle ilişkili kilo kaybı genellikle iştahın artmasıyla birlikte görülür, çünkü hücreler yeterli enerjiyi alamadığı için beyin sürekli açlık sinyali gönderir.Sürekli tatlı yeme isteği mi duyuyorsunuz?Sürekli şekerli gıdalara yönelme isteği, kan şekeri düzeylerinizdeki dalgalanmaların bir göstergesi olabilir. Vücut yeterince insülin üretemediğinde ya da mevcut insülin etkili şekilde kullanılamadığında, hücreler enerji için ihtiyaç duyduğu şekeri düzenli alamaz. Bu da beynin acıkma sinyali ile birlikte tatlı isteğini artırır. Özellikle yemekten kısa bir süre sonra yeniden acıkma ya da enerji düşüklüğü hissediyorsanız, bu durum diyabetin habercisi olabilir.Yaralarınız geç mi iyileşiyor?Diyabet, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve kan dolaşımını olumsuz etkileyerek yaraların daha geç iyileşmesine neden olabilir. Yüksek kan şekeri, damar yapısını bozarak yaralanan bölgelerde yeterli oksijen ve besin maddelerinin taşınmasını engeller. Aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin etkinliğini azaltarak enfeksiyon riskini artırabilir. Özellikle ayak yaraları ve enfekte kesikler diyabet hastalarında dikkatle takip edilmelidir.Sürekli yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz?Vücudunuz şekerden yeterince enerji üretemediğinde, kendinizi sürekli yorgun hissedebilirsiniz. Diyabet hastalarında bu belirti oldukça yaygındır ve genellikle insülin direnciyle ilişkilidir. Kan dolaşımında yeterince glikoz olsa bile, hücreler bu glikozu etkili bir şekilde enerjiye dönüştüremez. Bunun sonucunda kaslar ve organlar yeterli enerjiyi alamaz ve kişi gün boyunca halsiz ve bitkin hisseder. Uyku düzeninde bozulmalar da bu yorgunluğu artırabilir.Ellerde ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma hissediyor musunuz?Sinir hasarı (nöropati), diyabetin erken ve yaygın belirtilerindendir. Ellerde, ayaklarda veya bacaklarda uyuşma, karıncalanma ya da yanma hissi varsa dikkatli olmalısınız. Yüksek kan şekeri, sinir uçlarına zarar vererek his kaybına yol açabilir. Özellikle uzun yıllar diyabeti kontrolsüz şekilde seyreden hastalarda sinir hasarı gelişebilir. Düzenli kan şekeri kontrolü, bu tür komplikasyonların önlenmesinde büyük önem taşır.Aile bireylerinizde diyabet hastası var mı?Diyabet, genetik yatkınlıkla da ilişkili bir hastalıktır. Anne, baba veya kardeşlerinizde diyabet öyküsü varsa, risk altında olabilirsiniz. Özellikle birinci derece akrabalarda Tip 2 diyabet bulunması, kişinin ilerleyen yıllarda diyabet geliştirme ihtimalini artırır. Ancak genetik yatkınlık tek başına hastalığı belirlemez; sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kilo kontrolü bu riski azaltmaktadır. Bu nedenle risk grubunda olan kişilerin düzenli olarak doktor kontrolünden geçmesi önemlidir.

