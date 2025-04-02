https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/54-kurum-memur-alimini-acikladi-kamuya-3-bin-249-yeni-personel-alimi-yapilacak-1095054137.html

54 kurum memur alımını açıkladı: Kamuya 3 bin 249 yeni personel alımı yapılacak

54 kurum memur alımını açıkladı: Kamuya 3 bin 249 yeni personel alımı yapılacak

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, aralarında Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler ve belediyelerin de bulunduğu 54 kurum... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T09:35+0300

2025-04-02T09:35+0300

2025-04-02T09:35+0300

ekonomi̇

personel

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memur

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kamu

kamu görevlisi

kamu personeli

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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte, kamu kurumları ve yerel yönetimler, çok sayıda kadroda personel istihdamı için düğmeye bastı. Nisan ayı itibarıyla 54 farklı kamu kurumu, toplamda 3.249 kişilik kadro için başvuru almaya başladı.Çeşitli kadrolarda alım yapılacakİlanlara göre kamuya; büro personeli, memur, itfaiye eri, zabıta, sağlık personeli, mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı ve geçici mevsimlik işçi gibi birçok pozisyonda alım yapılacak. Bazı alımlarda KPSS şartı aranırken, bazı pozisyonlarda bu şart uygulanmıyor.Dikkat çeken kurum ve kadrolarEn çok alım yapan kurumlardan biri olan Ticaret Bakanlığı, 988 memur alımı ile öne çıkıyor. Bakanlık, farklı mühendislik dallarından, büro personeline kadar geniş yelpazede alım yapacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 130 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Kadrolar arasında temizlik görevlisi, güvenlik personeli ve büro personeli yer alıyor.Üniversitelerden büyük i̇stihdam hamlesiBelediyelerden yoğun alımYerel yönetimler de istihdam seferberliğine katıldı:Diğer öne çıkan kurumlarBaşvuru takvimi ve şartlar önem taşıyorHer kurumun başvuru tarihi, şartları ve gereken belgeleri farklılık gösteriyor. Başvurular çoğunlukla Nisan ve Mayıs ayları içinde tamamlanacak. Adayların ilanları dikkatle inceleyerek zamanında başvuru yapmaları gerekiyor.KPSS şartı her kurumda farklıBazı alımlarda KPSS puan şartı aranırken, bazı kurumlar bu şartı esnetiyor veya tamamen kaldırıyor. Bu durum, özellikle sözleşmeli personel ve işçi alımlarında adaylara esneklik sağlıyor.Tüm i̇lanlara nereden ulaşılır?Güncel ve detaylı başvuru bilgilerine ulaşmak isteyen adaylar, Resmi Gazete ve ilan.gov.tr üzerinden tüm alım ilanlarını takip edebilir. Ayrıca her kurumun kendi resmi internet siteleri üzerinden de başvuru duyuruları yer alıyor.

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