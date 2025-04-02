https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/54-kurum-memur-alimini-acikladi-kamuya-3-bin-249-yeni-personel-alimi-yapilacak-1095054137.html
54 kurum memur alımını açıkladı: Kamuya 3 bin 249 yeni personel alımı yapılacak
54 kurum memur alımını açıkladı: Kamuya 3 bin 249 yeni personel alımı yapılacak
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, aralarında Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler ve belediyelerin de bulunduğu 54 kurum... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T09:35+0300
2025-04-02T09:35+0300
2025-04-02T09:35+0300
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personel
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memur alımı
kamu
kamu görevlisi
kamu personeli
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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte, kamu kurumları ve yerel yönetimler, çok sayıda kadroda personel istihdamı için düğmeye bastı. Nisan ayı itibarıyla 54 farklı kamu kurumu, toplamda 3.249 kişilik kadro için başvuru almaya başladı.Çeşitli kadrolarda alım yapılacakİlanlara göre kamuya; büro personeli, memur, itfaiye eri, zabıta, sağlık personeli, mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı ve geçici mevsimlik işçi gibi birçok pozisyonda alım yapılacak. Bazı alımlarda KPSS şartı aranırken, bazı pozisyonlarda bu şart uygulanmıyor.Dikkat çeken kurum ve kadrolarEn çok alım yapan kurumlardan biri olan Ticaret Bakanlığı, 988 memur alımı ile öne çıkıyor. Bakanlık, farklı mühendislik dallarından, büro personeline kadar geniş yelpazede alım yapacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 130 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Kadrolar arasında temizlik görevlisi, güvenlik personeli ve büro personeli yer alıyor.Üniversitelerden büyük i̇stihdam hamlesiBelediyelerden yoğun alımYerel yönetimler de istihdam seferberliğine katıldı:Diğer öne çıkan kurumlarBaşvuru takvimi ve şartlar önem taşıyorHer kurumun başvuru tarihi, şartları ve gereken belgeleri farklılık gösteriyor. Başvurular çoğunlukla Nisan ve Mayıs ayları içinde tamamlanacak. Adayların ilanları dikkatle inceleyerek zamanında başvuru yapmaları gerekiyor.KPSS şartı her kurumda farklıBazı alımlarda KPSS puan şartı aranırken, bazı kurumlar bu şartı esnetiyor veya tamamen kaldırıyor. Bu durum, özellikle sözleşmeli personel ve işçi alımlarında adaylara esneklik sağlıyor.Tüm i̇lanlara nereden ulaşılır?Güncel ve detaylı başvuru bilgilerine ulaşmak isteyen adaylar, Resmi Gazete ve ilan.gov.tr üzerinden tüm alım ilanlarını takip edebilir. Ayrıca her kurumun kendi resmi internet siteleri üzerinden de başvuru duyuruları yer alıyor.
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54 kurum memur alımını açıkladı: Kamuya 3 bin 249 yeni personel alımı yapılacak
Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, aralarında Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler ve belediyelerin de bulunduğu 54 kurum, toplam 3.249 personel alımı yapacak. Alımlar, memur, itfaiye eri, mühendis, hemşire, zabıta, uzman yardımcısı gibi çok çeşitli kadrolarda gerçekleşecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte, kamu kurumları ve yerel yönetimler, çok sayıda kadroda personel istihdamı için düğmeye bastı. Nisan ayı itibarıyla 54 farklı kamu kurumu, toplamda 3.249 kişilik kadro için başvuru almaya başladı.
Çeşitli kadrolarda alım yapılacak
İlanlara göre kamuya; büro personeli, memur, itfaiye eri, zabıta, sağlık personeli, mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı ve geçici mevsimlik işçi gibi birçok pozisyonda alım yapılacak. Bazı alımlarda KPSS şartı aranırken, bazı pozisyonlarda bu şart uygulanmıyor.
Dikkat çeken kurum ve kadrolar
En çok alım yapan kurumlardan biri olan Ticaret Bakanlığı, 988 memur alımı ile öne çıkıyor. Bakanlık, farklı mühendislik dallarından, büro personeline kadar geniş yelpazede alım yapacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 130 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Kadrolar arasında temizlik görevlisi, güvenlik personeli ve büro personeli yer alıyor.
Üniversitelerden büyük i̇stihdam hamlesi
Ankara Üniversitesi
: 270 sözleşmeli personel
alacak.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
: 139 sağlık personeli
(hemşire, fizyoterapist, diyetisyen).
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
: 12 sözleşmeli personel
istihdam edecek.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
de yüksek sayıda alım gerçekleştirecek.
Belediyelerden yoğun alım
Yerel yönetimler de istihdam seferberliğine katıldı:
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
: 50 itfaiye eri
Muğla Büyükşehir Belediyesi
: 25 memur (itfaiye eri)
Eyüpsultan Belediyesi
: 30 zabıta memuru
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
: 70 memur
Manisa Büyükşehir Belediyesi
: 80 memur
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
: 100 personel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
: 210 uzman yardımcısı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
: 250 müfettiş yardımcısı
Savunma Sanayii Başkanlığı
: 38 uzman yardımcısı
Devlet Malzeme Ofisi
: 5 müfettiş yardımcısı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
: 10 uzman yardımcısı
Başvuru takvimi ve şartlar önem taşıyor
Her kurumun başvuru tarihi, şartları ve gereken belgeleri farklılık gösteriyor. Başvurular çoğunlukla Nisan ve Mayıs ayları içinde tamamlanacak. Adayların ilanları dikkatle inceleyerek zamanında başvuru yapmaları gerekiyor.
KPSS şartı her kurumda farklı
Bazı alımlarda KPSS puan şartı aranırken, bazı kurumlar bu şartı esnetiyor veya tamamen kaldırıyor. Bu durum, özellikle sözleşmeli personel ve işçi alımlarında adaylara esneklik sağlıyor.
Tüm i̇lanlara nereden ulaşılır?
Güncel ve detaylı başvuru bilgilerine ulaşmak isteyen adaylar, Resmi Gazete ve ilan.gov.tr üzerinden tüm alım ilanlarını takip edebilir. Ayrıca her kurumun kendi resmi internet siteleri üzerinden de başvuru duyuruları yer alıyor.