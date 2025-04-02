https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/yeni-evlenecek-ciftlere-destek-paketinin-detaylari-netlesti-mobilya-ve-zuccaciyede-indirim-orani-1095053099.html

Yeni evlenecek çiftlere destek paketinin detayları netleşti: Mobilya ve züccaciyede indirim oranı belli oldu

Yeni evlenecek çiftlere destek paketinin detayları netleşti: Mobilya ve züccaciyede indirim oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

Hükümetin “Aile Yılı” ilan ettiği 2025’te yeni evlenecek çiftlere bir destek daha geldi. 150 bin TL finansman desteğinin ardından, şimdi de mobilya, beyaz... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T09:15+0300

2025-04-02T09:15+0300

2025-04-02T09:15+0300

türki̇ye

evlilik

evlilik teklifi

destek

ekonomik destek paketi

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2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından, hükümet evlilik hazırlığındaki gençleri rahatlatacak destek adımlarını hız kesmeden sürdürüyor. İlk olarak 150 bin TL tutarında faizsiz evlilik finansmanı hayata geçirilmişti. Şimdi ise temel ev ihtiyaçlarına yönelik indirim kampanyaları gündemde.Mobilyada yüzde 35, züccaciyede yüzde 50 i̇ndirimAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mobilya, züccaciye ve küçük ev aletleri sektörlerinde büyük çaplı indirim kampanyaları için özel sektörle protokol imzalamaya hazırlanıyor. Sabah'ın haberine göre, mobilya sektörü yüzde 35, züccaciye ve küçük ev aletleri sektörü ise yüzde 50’ye varan oranlarda indirim uygulayacak.Düğün paketleri 80 bin TL’den başlıyorMobilya sektöründe indirim hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı gibi ürünleri kapsayan düğün paketleri, 80 bin TL ile 195 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Bu ürünlerde yüzde 10, diğer mobilyalarda ise genç çiftlere özel yüzde 35’e varan indirim planlanıyor.Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, kampanyaya tüm üyelerinin destek vereceğini belirterek, "Oranlar şirketlere göre değişiklik gösterecek ama herkes genç çiftler için elini taşın altına koyacak" dedi. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, "Nisan düğünlerin başladığı bir ay. Biz de yüzde 35’e varan indirim oranlarıyla kampanyaya destek olacağız" diye konuştu.Züccaciyede 'çeyiz şenliği' başlıyorZüccaciye ve küçük ev aletleri sektöründe de “çeyiz şenliği” adıyla yeni bir kampanya başlatılıyor. Her yıl nisan ayında geleneksel hale getirilmesi planlanan bu etkinlik kapsamında, sektör oyuncuları yüzde 50’ye varan indirimler yapacak. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, kampanyanın 15 Nisan’da başlayacağını ve bir hafta süreceğini açıkladı. Öksüz, "Black Friday benzeri bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Ulaşımda da aileye özel indirimDestekler yalnızca ev ürünleriyle sınırlı kalmadı. Şehirlerarası otobüs firmaları, aynı soyadı taşıyan ya da aile olduklarını belgeleyen en az 2, en fazla 4 yolcuya yüzde 40’a kadar indirim uygulayabilecek. Ayrıca Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda yüzde 15 indirim başlattı. Bu uygulama, yıl sonuna kadar geçerli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/yeni-evlilere-ozel-konut-kredisi-kampanyasi-basladi-en-dusuk-faiz-orani-ve-aylik-taksitler-hangi-1094599606.html

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2025 aile yılı kapsamında yeni evleneceklere özel indirimler başladı, mobilya sektöründen yeni evleneceklere %35'e varan indirim fırsatı, züccaciye ve küçük ev aletlerinde çeyiz şenliği ile %50'ye varan indirimler, beyaz eşya sektöründen yeni çiftlere özel kampanyalar yolda, 150 bin tl evlilik finansman desteğinin ardından büyük indirim kampanyaları