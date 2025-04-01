https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/enflasyon-verileri-ne-zaman-aciklanacak-1095036144.html

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verileri, özellikle kiracılar ve ev sahipleri için büyük bir önem taşıyor. Mart ayı... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T14:51+0300

2025-04-01T14:51+0300

2025-04-01T14:51+0300

ekonomi̇

ekonomi

enflasyon

çarşamba

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

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Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. 12 aylık güncel TÜFE verilerine göre ev sahiplerine kira zammı yapacak olan kiracılar, gözlerini ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentisi anketine çevirdi. Enflasyon şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak.Ekonomistlerin enflasyondan beklentileri ne yönde?AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/istanbulun-mart-enflasyonu-belli-oldu-1095032645.html

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