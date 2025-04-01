https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/istanbulun-mart-enflasyonu-belli-oldu-1095032645.html

İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Ticaret Odası (İTO) mart ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre İstanbul'un enflasyonu aylık yüzde 3.79 artarken, yıllık artış ise yüzde 46.23 oldu. 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T12:35+0300

2025-04-01T12:35+0300

2025-04-01T12:35+0300

ekonomi̇

i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

enflasyon

i̇stanbul

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İstanbul Ticaret Odası, İstanbul için mart ayının tüketici ve toptan fiyatlarını açıkladı.İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre mart ayında tüketici fiyatları yüzde 3,79 artış gösterdi.Tüketici fiyatlarında yıllık değişim ise yüzde 46,23 olarak kaydedildi.

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i̇stanbul ticaret odası (i̇to), enflasyon, i̇stanbul