https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/istanbulun-mart-enflasyonu-belli-oldu-1095032645.html
İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası (İTO) mart ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre İstanbul'un enflasyonu aylık yüzde 3.79 artarken, yıllık artış ise yüzde 46.23 oldu. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T12:35+0300
2025-04-01T12:35+0300
2025-04-01T12:35+0300
ekonomi̇
i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
enflasyon
i̇stanbul
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İstanbul Ticaret Odası, İstanbul için mart ayının tüketici ve toptan fiyatlarını açıkladı.İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre mart ayında tüketici fiyatları yüzde 3,79 artış gösterdi.Tüketici fiyatlarında yıllık değişim ise yüzde 46,23 olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/fitch-duyurdu-otomobil-ve-yedek-parca-fiyatlari-yukselecek-1095020774.html
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i̇stanbul ticaret odası (i̇to), enflasyon, i̇stanbul
i̇stanbul ticaret odası (i̇to), enflasyon, i̇stanbul
İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) mart ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre İstanbul'un enflasyonu aylık yüzde 3.79 artarken, yıllık artış ise yüzde 46.23 oldu.
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul için mart ayının tüketici ve toptan fiyatlarını açıkladı.
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre mart ayında tüketici fiyatları yüzde 3,79 artış gösterdi.
Tüketici fiyatlarında yıllık değişim ise yüzde 46,23 olarak kaydedildi.