https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/bakan-goktas-duyurdu-yeni-evlenecekleri-ilgilendiriyor-beyaz-esya-ve-mobilya-sektorunde-indirim-1095025278.html
Bakan Göktaş duyurdu: Yeni evlenecekleri ilgilendiriyor, beyaz eşya ve mobilya sektöründe indirim geliyor
Bakan Göktaş duyurdu: Yeni evlenecekleri ilgilendiriyor, beyaz eşya ve mobilya sektöründe indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında doğum yardımları için başvuruların bayramdan sonra e-Devlet üzerinden alınacağını... 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T08:39+0300
2025-04-01T08:39+0300
2025-04-01T08:39+0300
ekonomi̇
evlenme teklifi
evlenmek
destek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında sunulan doğum yardımı destekleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Türkiye Gazetesi’ne konuşan Bakan Göktaş, “Aile Yılı vesilesiyle açıkladığımız doğum yardımlarıyla ilgili teklif yasalaştı” diyerek, başvuruların kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.“Hak sahibi bütün annelerin bayramdan hemen sonra e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceği müjdesini paylaşmak istiyorum” diyen Göktaş, bu adımın özellikle yeni çocuk sahibi olan aileler için ciddi bir destek olacağını vurguladı.Bakan Göktaş, sadece doğum yardımıyla sınırlı kalmadıklarını da belirterek, Aile ve Gençlik Fonu’nun kapsamının genişletildiğini ifade etti:“Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan gençlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Biz bu desteğin dışında bu fonu kullanarak aile kurmak isteyen gençlerimize yönelik başka destekler de olsun istedik.”Beyaz Eşya ve mobilya alımlarına i̇ndirim geliyorEn dikkat çekici açıklamalardan biri de beyaz eşya ve mobilya alanında olacak. Bakan Göktaş, "Özellikle beyaz eşya ve mobilya kalemlerinde ciddi indirimlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız söz konusu. Sektörün önde gelen markalarıyla protokollerimiz hazır. Nisan ayı içinde bunları açıklayacağız" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/bankalar-faizsiz-kredide-yarisa-girdi-limit-75-bin-tlye-cikti-1095024397.html
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evlenme teklifi, evlenmek, destek
evlenme teklifi, evlenmek, destek
Bakan Göktaş duyurdu: Yeni evlenecekleri ilgilendiriyor, beyaz eşya ve mobilya sektöründe indirim geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında doğum yardımları için başvuruların bayramdan sonra e-Devlet üzerinden alınacağını açıkladı. Bakan Göktaş, "Özellikle beyaz eşya ve mobilya kalemlerinde ciddi indirimlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız söz konusu" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında sunulan doğum yardımı destekleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Türkiye Gazetesi’ne konuşan Bakan Göktaş, “Aile Yılı vesilesiyle açıkladığımız doğum yardımlarıyla ilgili teklif yasalaştı” diyerek, başvuruların kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.
“Hak sahibi bütün annelerin bayramdan hemen sonra e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceği müjdesini paylaşmak istiyorum” diyen Göktaş, bu adımın özellikle yeni çocuk sahibi olan aileler için ciddi bir destek olacağını vurguladı.
Bakan Göktaş, sadece doğum yardımıyla sınırlı kalmadıklarını da belirterek, Aile ve Gençlik Fonu’nun kapsamının genişletildiğini ifade etti:
“Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan gençlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Biz bu desteğin dışında bu fonu kullanarak aile kurmak isteyen gençlerimize yönelik başka destekler de olsun istedik.”
Beyaz Eşya ve mobilya alımlarına i̇ndirim geliyor
En dikkat çekici açıklamalardan biri de beyaz eşya ve mobilya alanında olacak. Bakan Göktaş, "Özellikle beyaz eşya ve mobilya kalemlerinde ciddi indirimlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız söz konusu. Sektörün önde gelen markalarıyla protokollerimiz hazır. Nisan ayı içinde bunları açıklayacağız" diye konuştu.