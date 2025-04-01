https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/bankalar-faizsiz-kredide-yarisa-girdi-limit-75-bin-tlye-cikti-1095024397.html

Bankalar faizsiz kredide yarışa girdi: Limit 75 bin TL’ye çıktı

Bankalar faizsiz kredide yarışa girdi: Limit 75 bin TL’ye çıktı

Sputnik Türkiye

Bankalar, yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Mart ayında 60 bin TL’ye kadar çıkan faizsiz kredi limiti, bazı... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T07:46+0300

2025-04-01T07:46+0300

2025-04-01T07:46+0300

ekonomi̇

faizsiz kredi

banka

kredi

faiz oranı

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Son haftalarda kredi faizlerindeki artış, vatandaşların faizsiz kredi kampanyalarına olan ilgisini artırdı. Bankalar ise bu talebi karşılamak adına özellikle yeni müşterilere yönelik sıfır faizli kredi fırsatları sunuyor. Mart ayında 60 bin TL olan faizsiz kredi limiti, bazı bankalarda 75 bin TL’ye kadar yükseldi.6 ay vadeye kadar 0 faiz i̇mkânı2024 yılı itibarıyla başlayan bu uygulamalar, 6 ay vadeye kadar faizsiz kredi seçeneğiyle dikkat çekiyor. Düşük tutarlarda sunulsa da, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için cazip bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bankalar bu kampanyaları, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırmak amacıyla sürdürüyor.Koşullara dikkatKonuya ilişkin Milliyet'e değerlendirmede bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:“Yeni müşteriler bulabilmek, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırabilmek için bankalar zaman zaman bu tür kampanyalar düzenleyebiliyorlar.”Ancak Kurtuluş, “Bazı bankalar 0 faiz diyerek müşteriyi kendine çekebiliyor, ancak sigorta ve dosya masrafı adı altında yine de yüksek tutarlar yansıtabiliyorlar” sözleriyle dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.Mevcut müşteriler kampanyadan yararlanamıyorAhmet Kurtuluş ayrıca, kampanyaların yalnızca yeni müşterilere özel olduğunu belirterek, “Halihazırda müşteri olanları bu kampanyalardan yararlandırmıyorlar. Bu bir pazarlama çalışmasıdır” dedi. Bankaların asıl hedefinin, bireyleri daha fazla kredi kullanmaya teşvik etmek olduğunu ifade etti.Kampanyalar 3 aylık dönemlerde aktif oluyorKurtuluş, “Mart ayı, Haziran ayı, Eylül ayı ve Aralık ayları bu tarz kampanyalar için yakından takip edilmeli. Nisan ayı ile birlikte bu tür kampanyaların azalacağını tahmin ediyoruz. Bu tür fırsatlar genellikle çeyrek kapanışlarında sunulur” diye konuştu.

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