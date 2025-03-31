https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/silikon-vadisinin-6-milyar-dolarlik-sirketi-iflas-etti-unlu-is-insani-her-seyini-kaybetti-1095019229.html
Silikon Vadisi'nin 6 milyar dolarlık şirketi iflas etti: Ünlü iş insanı her şeyini kaybetti
Silikon Vadisi'nin 6 milyar dolarlık şirketi iflas etti: Ünlü iş insanı her şeyini kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'li genetik test şirketi 23andMe'nin kurucusu Anne Wojcicki, şirketinin iflas başvurusu yapmasının ardından büyük bir mali krizle karşı karşıya kaldı. 6... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T18:18+0300
2025-03-31T18:18+0300
2025-03-31T18:18+0300
dünya
silikon vadisi
abd
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
i̇flas
gen
gen haritası
gen değişimi
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Ünlü ABD'li CEO Anne Wojcicki’nin genetik test şirketi 23andMe, yıllar süren mali zorlukların ardından iflas başvurusu yaptı.Wojcicki, şirketin iflasına rağmen genetik alanında küresel lider olma hedefinden vazgeçmediğini belirterek, "Uzun vadeli vizyonuma bağlıyım" açıklamasında bulundu. Ancak şirketin yaşadığı finansal sıkıntıların 2023’te gerçekleşen ve yedi milyon müşterinin verilerinin sızdırıldığı siber saldırının ardından daha da derinleştiği ifade edildi.23andMe, müşterilerine genetik test yoluyla sağlık ve soy bilgileri sunmayı amaçlamış, ancak 2013’te düzenleyici kurumların müdahalesi ve 2023’teki veri ihlaliyle güven kaybı yaşamıştı. Şirketin iflas sürecinde, müşteri verilerinin satılma riski nedeniyle yetkililer, kullanıcıların genetik profillerini silmelerini tavsiye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/hollywoodun-dev-film-yapimcisi-iflas-basvurusunda-bulundu-1094606276.html
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silikon vadisi, abd, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas, gen, gen haritası, gen değişimi, gen mühendisliği, çekinik gen, dna, dna testi, dna aşısı, veri, kişisel veri, kişisel veri, veri gizliliği, veri güvenliği, veri sızıntısı, veri toplama, veri paylaşımı
Silikon Vadisi'nin 6 milyar dolarlık şirketi iflas etti: Ünlü iş insanı her şeyini kaybetti
ABD'li genetik test şirketi 23andMe'nin kurucusu Anne Wojcicki, şirketinin iflas başvurusu yapmasının ardından büyük bir mali krizle karşı karşıya kaldı. 6 milyar dolar değere kadar ulaşan ve kişisel genetik alanında devrim yaratmayı hedefleyen şirket, yıllar içinde büyük bir düşüş yaşadı.
Ünlü ABD'li CEO Anne Wojcicki’nin genetik test şirketi 23andMe, yıllar süren mali zorlukların ardından iflas başvurusu yaptı.
Wojcicki, şirketin iflasına rağmen genetik alanında küresel lider olma hedefinden vazgeçmediğini belirterek, "Uzun vadeli vizyonuma bağlıyım" açıklamasında bulundu. Ancak şirketin yaşadığı finansal sıkıntıların 2023’te gerçekleşen ve yedi milyon müşterinin verilerinin sızdırıldığı siber saldırının ardından daha da derinleştiği ifade edildi.
23andMe, müşterilerine genetik test yoluyla sağlık ve soy bilgileri sunmayı amaçlamış, ancak 2013’te düzenleyici kurumların müdahalesi ve 2023’teki veri ihlaliyle güven kaybı yaşamıştı. Şirketin iflas sürecinde, müşteri verilerinin satılma riski nedeniyle yetkililer, kullanıcıların genetik profillerini silmelerini tavsiye etti.