https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/silikon-vadisinin-6-milyar-dolarlik-sirketi-iflas-etti-unlu-is-insani-her-seyini-kaybetti-1095019229.html

Silikon Vadisi'nin 6 milyar dolarlık şirketi iflas etti: Ünlü iş insanı her şeyini kaybetti

Silikon Vadisi'nin 6 milyar dolarlık şirketi iflas etti: Ünlü iş insanı her şeyini kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'li genetik test şirketi 23andMe'nin kurucusu Anne Wojcicki, şirketinin iflas başvurusu yapmasının ardından büyük bir mali krizle karşı karşıya kaldı. 6... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T18:18+0300

2025-03-31T18:18+0300

2025-03-31T18:18+0300

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Ünlü ABD'li CEO Anne Wojcicki’nin genetik test şirketi 23andMe, yıllar süren mali zorlukların ardından iflas başvurusu yaptı.Wojcicki, şirketin iflasına rağmen genetik alanında küresel lider olma hedefinden vazgeçmediğini belirterek, "Uzun vadeli vizyonuma bağlıyım" açıklamasında bulundu. Ancak şirketin yaşadığı finansal sıkıntıların 2023’te gerçekleşen ve yedi milyon müşterinin verilerinin sızdırıldığı siber saldırının ardından daha da derinleştiği ifade edildi.23andMe, müşterilerine genetik test yoluyla sağlık ve soy bilgileri sunmayı amaçlamış, ancak 2013’te düzenleyici kurumların müdahalesi ve 2023’teki veri ihlaliyle güven kaybı yaşamıştı. Şirketin iflas sürecinde, müşteri verilerinin satılma riski nedeniyle yetkililer, kullanıcıların genetik profillerini silmelerini tavsiye etti.

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