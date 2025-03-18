https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/hollywoodun-dev-film-yapimcisi-iflas-basvurusunda-bulundu-1094606276.html

Hollywood'un dev film yapımcısı iflas başvurusunda bulundu

Hollywood'un dev film yapımcısı iflas başvurusunda bulundu

Sputnik Türkiye

Hollywood'un efsane filmlerinden 'Matrix', 'Joker' gibi 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlenen Village Roadshow, pazartesi günü iflas başvurusunda... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T11:15+0300

2025-03-18T11:15+0300

2025-03-18T11:15+0300

yaşam

abd

hollywood

warner bros

matrix

delaware

joker

film

yapımcı

ocean's eleven

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Hollywood'un efsane film serilerinin yapımcısı Village Roadshow Entertaintment Group, iflas başvurusunda bulundu. Ünlü yapım şirketi, Warner Bros yapım şirketi ile girdiği rekabetin ve bağımsız film sektörünün ilerleyişinin mali durumlarını kötü etkilediği gerekçesiyle iflas başvurusunda bulunduklarını açıkladı.İflas başvurusunda bulunan Village Roadshow, bu kapsamda film kütüphanesini 65 milyon dolara Content Partners'a satacağını kaydetti.1997 yılında kurulan şirket, bu zamana kadar 'The Matrix' , 'Ocean's Eleven, 'Joker' gibi 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlendi. Şirketin 390 milyon dolar borcu olduğu söyleniyor. Pazartesi günü Delaware mahkemesine iflas başvurusunda bulunan Village Roadshow, bir süredir ortağı olan Warner Bros ile ortaklığının bozulmasının ardından mali sorunlar yaşamaya başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/turkiyenin-onde-gelen-tekstil-devi-iflasini-ilan-etti-neredeyse-her-avmde-magazasi-vardi-1094601411.html

delaware

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village roadshow entertaintment group, iflas başvurusu,