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Hollywood'un dev film yapımcısı iflas başvurusunda bulundu
Hollywood'un dev film yapımcısı iflas başvurusunda bulundu
Sputnik Türkiye
Hollywood'un efsane filmlerinden 'Matrix', 'Joker' gibi 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlenen Village Roadshow, pazartesi günü iflas başvurusunda... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T11:15+0300
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yaşam
abd
hollywood
warner bros
matrix
delaware
joker
film
yapımcı
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Hollywood'un efsane film serilerinin yapımcısı Village Roadshow Entertaintment Group, iflas başvurusunda bulundu. Ünlü yapım şirketi, Warner Bros yapım şirketi ile girdiği rekabetin ve bağımsız film sektörünün ilerleyişinin mali durumlarını kötü etkilediği gerekçesiyle iflas başvurusunda bulunduklarını açıkladı.İflas başvurusunda bulunan Village Roadshow, bu kapsamda film kütüphanesini 65 milyon dolara Content Partners'a satacağını kaydetti.1997 yılında kurulan şirket, bu zamana kadar 'The Matrix' , 'Ocean's Eleven, 'Joker' gibi 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlendi. Şirketin 390 milyon dolar borcu olduğu söyleniyor. Pazartesi günü Delaware mahkemesine iflas başvurusunda bulunan Village Roadshow, bir süredir ortağı olan Warner Bros ile ortaklığının bozulmasının ardından mali sorunlar yaşamaya başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/turkiyenin-onde-gelen-tekstil-devi-iflasini-ilan-etti-neredeyse-her-avmde-magazasi-vardi-1094601411.html
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village roadshow entertaintment group, iflas başvurusu,
village roadshow entertaintment group, iflas başvurusu,

Hollywood'un dev film yapımcısı iflas başvurusunda bulundu

11:15 18.03.2025
© AP Photo / Niko Tavernise / Warner Bros. PicturesJoker
Joker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Niko Tavernise / Warner Bros. Pictures
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Hollywood'un efsane filmlerinden 'Matrix', 'Joker' gibi 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlenen Village Roadshow, pazartesi günü iflas başvurusunda bulunduklarını açıkladı.
Hollywood'un efsane film serilerinin yapımcısı Village Roadshow Entertaintment Group, iflas başvurusunda bulundu. Ünlü yapım şirketi, Warner Bros yapım şirketi ile girdiği rekabetin ve bağımsız film sektörünün ilerleyişinin mali durumlarını kötü etkilediği gerekçesiyle iflas başvurusunda bulunduklarını açıkladı.
İflas başvurusunda bulunan Village Roadshow, bu kapsamda film kütüphanesini 65 milyon dolara Content Partners'a satacağını kaydetti.
© Fotoğraf : imdb.comMatrix gerçek oluyor
Matrix gerçek oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
Matrix gerçek oluyor
© Fotoğraf : imdb.com
1997 yılında kurulan şirket, bu zamana kadar 'The Matrix' , 'Ocean's Eleven, 'Joker' gibi 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlendi. Şirketin 390 milyon dolar borcu olduğu söyleniyor. Pazartesi günü Delaware mahkemesine iflas başvurusunda bulunan Village Roadshow, bir süredir ortağı olan Warner Bros ile ortaklığının bozulmasının ardından mali sorunlar yaşamaya başlamıştı.
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