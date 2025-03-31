https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/ali-yerlikaya-bayram-tatilinin-aci-tablosunu-acikladi-ikinci-gunde-14-kisi-hayatini-kaybetti-bin-1095008216.html

Ali Yerlikaya, bayram tatilinin acı tablosunu açıkladı: İkinci günde 14 kişi hayatını kaybetti, bin 280 yaralı

Ali Yerlikaya, bayram tatilinin acı tablosunu açıkladı: İkinci günde 14 kişi hayatını kaybetti, bin 280 yaralı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T11:18+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı tatilindeki acı tabloyu paylaştı. Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde 709 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti, bin 280 kişi ise yaralandı. Bayram ilk 2 gününde 19 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 499 kişi de yaralandı.Bakan Yerlikaya paylaşımında, "14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" uyarısına da yer verdi.

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ali yerlikaya, bayram, bayram tatili, ramazan, ramazan bayramı, kaza, zincirleme kaza