https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/ikramiye-farki-ne-zaman-yatacak-bin-tl-bayram-ikramiyesi-farki-icin-2-tarih-verildi-1095007412.html

İkramiye farkı ne zaman yatacak? Bin TL bayram ikramiyesi farkı için 2 tarih verildi

İkramiye farkı ne zaman yatacak? Bin TL bayram ikramiyesi farkı için 2 tarih verildi

Sputnik Türkiye

Zamlı bayram ikramiyeleri 3 bin TL olarak emekli hesaplarına yatırıldı. Ancak 1.000 TL’lik fark ödemesi, Meclis görüşmelerinin gecikmesi nedeniyle henüz... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T11:02+0300

2025-03-31T11:02+0300

2025-03-31T11:02+0300

ekonomi̇

bayram

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

emekli bayram ikramiyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg

Bayram öncesi 3 bin TL’lik ikramiye ödemeleri yapılmasına rağmen, 1.000 TL’lik fark hâlâ yatırılmadı. Emekli ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesine dair kanun teklifi, Meclis görüşmelerindeki gecikme nedeniyle ödemelere tam yansıtılamamıştı.16.5 milyon emeklinin gözü bu ödemedeSGK’nın planlamasına göre, maaş ödeme tarihleri ayın 17’si ile 28’i arasında olan emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi yatırıldı. Ancak ikramiyelerin 4 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin geç onaylanması nedeniyle fark ödemesi gecikti.İlk ödeme takvimi tamamlandıAncak bin TL’lik ek ödeme bu takvime dahil edilmedi.Meclis Genel Kurulu’ndan geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yasa ile bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıkarıldı.Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, fark ödemesi için iki olasılığa dikkat çekti:“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleriyle bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Tatil sebebiyle kamuda mesailer 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.”Yılmaz’ın açıklamasına göre iki senaryo gündemde:Kesin tarihin SGK tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/konut-ve-arac-satisinda-yeni-donem-basliyor-yetkisiz-ilan-verilemeyecek-1095006224.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bayram, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, emekli bayram ikramiyesi