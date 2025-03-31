https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/ikramiye-farki-ne-zaman-yatacak-bin-tl-bayram-ikramiyesi-farki-icin-2-tarih-verildi-1095007412.html
İkramiye farkı ne zaman yatacak? Bin TL bayram ikramiyesi farkı için 2 tarih verildi
İkramiye farkı ne zaman yatacak? Bin TL bayram ikramiyesi farkı için 2 tarih verildi
Sputnik Türkiye
Zamlı bayram ikramiyeleri 3 bin TL olarak emekli hesaplarına yatırıldı. Ancak 1.000 TL’lik fark ödemesi, Meclis görüşmelerinin gecikmesi nedeniyle henüz... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T11:02+0300
2025-03-31T11:02+0300
2025-03-31T11:02+0300
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emekli ikramiyesi
emekli maaşı
emekli bayram ikramiyesi
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Bayram öncesi 3 bin TL’lik ikramiye ödemeleri yapılmasına rağmen, 1.000 TL’lik fark hâlâ yatırılmadı. Emekli ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesine dair kanun teklifi, Meclis görüşmelerindeki gecikme nedeniyle ödemelere tam yansıtılamamıştı.16.5 milyon emeklinin gözü bu ödemedeSGK’nın planlamasına göre, maaş ödeme tarihleri ayın 17’si ile 28’i arasında olan emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi yatırıldı. Ancak ikramiyelerin 4 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin geç onaylanması nedeniyle fark ödemesi gecikti.İlk ödeme takvimi tamamlandıAncak bin TL’lik ek ödeme bu takvime dahil edilmedi.Meclis Genel Kurulu’ndan geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yasa ile bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıkarıldı.Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, fark ödemesi için iki olasılığa dikkat çekti:“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleriyle bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Tatil sebebiyle kamuda mesailer 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.”Yılmaz’ın açıklamasına göre iki senaryo gündemde:Kesin tarihin SGK tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/konut-ve-arac-satisinda-yeni-donem-basliyor-yetkisiz-ilan-verilemeyecek-1095006224.html
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bayram, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, emekli bayram ikramiyesi
bayram, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, emekli bayram ikramiyesi
İkramiye farkı ne zaman yatacak? Bin TL bayram ikramiyesi farkı için 2 tarih verildi
Zamlı bayram ikramiyeleri 3 bin TL olarak emekli hesaplarına yatırıldı. Ancak 1.000 TL’lik fark ödemesi, Meclis görüşmelerinin gecikmesi nedeniyle henüz yapılmadı. Peki, emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek? Fark ödemesi ya nisan ayının ikinci haftasında ya da bir sonraki maaş takviminde hesaplara geçecek.
Bayram öncesi 3 bin TL’lik ikramiye ödemeleri yapılmasına rağmen, 1.000 TL’lik fark hâlâ yatırılmadı. Emekli ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesine dair kanun teklifi, Meclis görüşmelerindeki gecikme nedeniyle ödemelere tam yansıtılamamıştı.
16.5 milyon emeklinin gözü bu ödemede
SGK’nın planlamasına göre, maaş ödeme tarihleri ayın 17’si ile 28’i arasında olan emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi yatırıldı. Ancak ikramiyelerin 4 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin geç onaylanması nedeniyle fark ödemesi gecikti.
İlk ödeme takvimi tamamlandı
17-19 Mart maaş alanlara: 24 Mart’ta ödeme yapıldı
20-22 Mart maaş alanlara: 25 Mart’ta ödeme yapıldı
23-26 Mart maaş alanlara: 26 Mart’ta ödeme yapıldı
Bağ-Kur emeklilerine: 27 Mart
Emekli Sandığı kapsamındakilere: 28 Mart’ta ödeme yapıldı
Ancak bin TL’lik ek ödeme bu takvime dahil edilmedi.
Meclis Genel Kurulu’ndan geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yasa ile bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıkarıldı.
Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, fark ödemesi için iki olasılığa dikkat çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleriyle bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Tatil sebebiyle kamuda mesailer 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.”
Yılmaz’ın açıklamasına göre iki senaryo gündemde:
1.İlk senaryo
, 7-11 Nisan
tarihleri arasında farkların ödenmesi.
2.İkinci senaryo
, bir sonraki emekli maaş ödemesi
sırasında farkın ilave edilmesi.
Kesin tarihin SGK tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.