https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/meteoroloji-uzmani-uyardi-nisan-ayinda-soguk-hava-dalgasi-gelecek-1094998449.html
Meteoroloji uzmanı uyardı: Nisan ayında soğuk hava dalgası gelecek
Meteoroloji uzmanı uyardı: Nisan ayında soğuk hava dalgası gelecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özer, hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayramın ilk iki günü yağışın fazla olmayacağını belirten Özer, kısa... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T16:26+0300
2025-03-30T16:26+0300
2025-03-30T16:26+0300
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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özer, Nisan ayında soğuk hava dalgası geleceğini açıkladı.Bayramda ilk iki gün yağışın fazla olmayacağını belirten Özer, özellikle Anadolu Yakası ve Boğaziçi çevresinde kısa süreli sağanakların görülebileceğini söyledi. Ancak pazartesi gününden itibaren salı ve çarşamba günleri yağışların daha uzun süreli olacağını vurguladı.Doğu Anadolu Bölgesi’nde su baskını ve sel riski bulunduğuna dikkat çeken Özer, özellikle Elazığ, Malatya, Erzincan ve Sivas çevresinde taşkınların yaşanabileceğini belirtti. Karadeniz’de ise Ordu, Samsun ve Bayburt illerinde heyelan ve çığ riskinin arttığını ifade etti.Ankara’da ise yağışların zayıf olacağını, gün içinde kısa süreli geçişler görülebileceğini söyleyen Özer, Akdeniz Bölgesi ve Kıbrıs’ın da yağış alacağını ekledi. Genel hava durumu için "Önümüzdeki 4-5 gün boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek" diyen Özer, nisanda 2-3 gün sürecek bir soğuk hava dalgasının beklendiğini belirtti.Son olarak, "Umarım bayramı sağlıklı ve bereketli geçiririz, sel ve can kaybı yaşanmadan bu süreci atlatırız" diyerek halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/bayramin-ilk-gunu-hava-durumu-meteorolojiden-uyari-geldi-1094989341.html
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meteoroloji, çevre, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, soğuk, soğuk algınlığı, soğuk hava, soğuk ısırıması
meteoroloji, çevre, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, soğuk, soğuk algınlığı, soğuk hava, soğuk ısırıması
Meteoroloji uzmanı uyardı: Nisan ayında soğuk hava dalgası gelecek
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özer, hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayramın ilk iki günü yağışın fazla olmayacağını belirten Özer, kısa süreli sağanakların görülebileceğini söyledi. Nisan ayında ise soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapacağını duyurdu.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özer, Nisan ayında soğuk hava dalgası geleceğini açıkladı.
Bayramda ilk iki gün yağışın fazla olmayacağını belirten Özer, özellikle Anadolu Yakası ve Boğaziçi çevresinde kısa süreli sağanakların görülebileceğini söyledi. Ancak pazartesi gününden itibaren salı ve çarşamba günleri yağışların daha uzun süreli olacağını vurguladı.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde su baskını ve sel riski bulunduğuna dikkat çeken Özer, özellikle Elazığ, Malatya, Erzincan ve Sivas çevresinde taşkınların yaşanabileceğini belirtti. Karadeniz’de ise Ordu, Samsun ve Bayburt illerinde heyelan ve çığ riskinin arttığını ifade etti.
Ankara’da ise yağışların zayıf olacağını, gün içinde kısa süreli geçişler görülebileceğini söyleyen Özer, Akdeniz Bölgesi ve Kıbrıs’ın da yağış alacağını ekledi. Genel hava durumu için "Önümüzdeki 4-5 gün boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek" diyen Özer, nisanda 2-3 gün sürecek bir soğuk hava dalgasının beklendiğini belirtti.
Son olarak, "Umarım bayramı sağlıklı ve bereketli geçiririz, sel ve can kaybı yaşanmadan bu süreci atlatırız" diyerek halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.