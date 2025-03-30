https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/bayramin-ilk-gunu-hava-durumu-meteorolojiden-uyari-geldi-1094989341.html

Bayramın ilk günü hava durumu: Meteorolojiden uyarı geldi

Bayramın ilk günü hava durumu: Meteorolojiden uyarı geldi

Sputnik Türkiye

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T09:54+0300

2025-03-30T09:54+0300

2025-03-30T09:54+0300

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Bayramın ilk gününde hava sıcaklığının yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ülke genelini parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkenin güneybatı ve doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Marmara BölgesiParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE: 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL: 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ: 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ: 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEge BölgesiParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyılarının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR: 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ: 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR: 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA: 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdeniz BölgesiParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş başta olmak üzere, Antalya'nın doğusu, Osmaniye ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA:23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA: 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY: 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN: 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA: 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı kesimleri, akşam saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR:17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA: 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR: 17°CGenellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer sağanak yağışlıBatı Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU: 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKARABÜK: 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıSİNOP: 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK: 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AMASYA: 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN: 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN: 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıTRABZON: 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam ve ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDoğu Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Erzincan, Malatya ve Elazığ ile akşam saatlerinden itibaren Bingöl, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.ERZURUM: 15°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKARS: 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMALATYA: 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN: 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıGüneydoğu Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısı ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR: 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra batısında, akşam saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP: 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT: 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA: 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/meteoroloji-bugunden-basliyor-diyerek-tek-tek-gunleri-acikladi-bayramda-tatil-yapacaklar-dikkat-1094828194.html

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