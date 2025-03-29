https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/bayramda-kopru-ve-otoyollar-ucretsiz-olacak-1094968231.html

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili boyunca belirli köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. 29.03.2025, Sputnik Türkiye

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Resmi Gazete’de yayımlanan 9695 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 29 Mart Cumartesi gece yarısından (00.00) başlayarak, 2 Nisan Çarşamba sabah 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak. Ancak yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprüler bu uygulamanın dışında kalıyor.Ayrıca, 30 Mart Pazar saat 00.00’dan itibaren 1 Nisan Pazartesi gece yarısına kadar, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile belediyelerin toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

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