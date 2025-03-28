https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/guney-koredeki-orman-yangini-bir-haftadir-suruyor-yanginin-sebebi-mezarlikta-ayin-olabilir-1094966745.html

Güney Kore'deki orman yangını bir haftadır sürüyor: Yangının sebebi 'mezarlıkta ayin' olabilir

Güney Kore'deki orman yangını bir haftadır sürüyor: Yangının sebebi 'mezarlıkta ayin' olabilir

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de bir haftadır süren ve 15 bin hektardan fazla alan kül olurken 28 kişinin hayatını kaybettiği yangınların sebebinin, mezarlıkta ayin yapan bir... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

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Güney Kore polisi, ülkenin güneydoğusundaki pek çok eyalette 21 Mart'ta başlayarak hala devam eden ve onlarca kişinin ölümüne yol açan orman yangınlarını başlattığı düşünülen bir kişiyi sorgulamak üzere çağıracak.Çağırılacak kişinin Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Uiseong ilçesindeki bir aile mezarlığında atalarının anısına ayin yaparken orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüpheleniliyor.Güney Kore polisinin, şüphelinin kızıyla ilgili ön soruşturmayı tamamladığı ve şüpheliyi sorgulamak için bir plan hazırladığı bildirildi. Ayrıca Savcılar, soruşturmanın Orman Koruma Kanunu, Ceza Kanunu veya Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin belirlenmesine odaklanması gerektiğini söyledi.Güney Kore'de orman yangını çıkaranlara üç yıla kadar hapis veya 30 milyon von (20.433 dolar) para cezası verilebilecek.Ayrıca Güney Kore İçişleri Bakanlığı, devam eden orman yangınlarında ölü sayısını 28 olarak açıkladı, düzinelerce kişi de yaralandı. Yaklaşık 3.500 bina hasar gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/guney-koredeki-orman-yanginlari-15-bin-hektarlik-alani-kul-etti-15-kisi-hayatini-kaybetti-1094861645.html

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asya & pasifik, güney kore, yangın, yangın söndürme, ayin, mezarlık