https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/ak-parti-sozcusu-celik-kitap-ve-kahve-mekanlarini-hedef-alan-aciklamalar-siyasi-yobazliktan-baska-1094987233.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka bir şey değil
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka bir şey değil
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in 'siyaset adamı ciddiyetine dönmesinin acil hale geldiğini'... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T23:07+0300
2025-03-29T23:07+0300
2025-03-29T23:07+0300
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AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in bir haftalık kötü ve zararlı performansı tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlüktür. Sn Özgür Özel’in sorumsuzluktan sağduyuya, kontrolsüzlükten siyaset adamı ciddiyetine dönmesi en önce kendisi için acil hale gelmiştir" cümlesini kaydetti.Çelik açıklamasında şu cümleleri kaydetti:AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasını, "Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka birşey değildir. Özgür Özel sorumsuz açıklamalarını düzeltmezse, kitap satılan ve kahve içilen yerlere yapılan saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır" cümleleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/cumhurbaskani-erdogan-filistin-devlet-baskani-abbas-ile-telefonda-gorustu-1094980531.html
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özgür özel, chp, x, kahve, kitap
özgür özel, chp, x, kahve, kitap
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka bir şey değil
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in 'siyaset adamı ciddiyetine dönmesinin acil hale geldiğini' belirterek, "Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka birşey değildir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in bir haftalık kötü ve zararlı performansı tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlüktür. Sn Özgür Özel’in sorumsuzluktan sağduyuya, kontrolsüzlükten siyaset adamı ciddiyetine dönmesi en önce kendisi için acil hale gelmiştir" cümlesini kaydetti.
Çelik açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Sn Özgür Özel’in milli firmaları, “kahve içilen” ve “kitap satılan” yerleri hedef gösteren tavrı “siyasi yobazlık”tır. Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor. Özgür Özel’in siyasi fanatizmi, kitap ve kahve mekanlarında oturan aileleri, kadınları, gençleri ve çocukları provokatörlerin hedefi haline getirdi. Özgür Özel’in sorumsuzluğu bu mekanların provokatör şiddetin hedefi haline gelmesine yol açtı.
Kuşkusuz şiddete başvuranların barbarlığı hukuk önünde cezasız kalmayacaktır.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasını, "Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka birşey değildir. Özgür Özel sorumsuz açıklamalarını düzeltmezse, kitap satılan ve kahve içilen yerlere yapılan saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır" cümleleriyle tamamladı.