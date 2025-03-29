https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/ak-parti-sozcusu-celik-kitap-ve-kahve-mekanlarini-hedef-alan-aciklamalar-siyasi-yobazliktan-baska-1094987233.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka bir şey değil

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka bir şey değil

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in 'siyaset adamı ciddiyetine dönmesinin acil hale geldiğini'... 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T23:07+0300

2025-03-29T23:07+0300

2025-03-29T23:07+0300

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chp

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AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in bir haftalık kötü ve zararlı performansı tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlüktür. Sn Özgür Özel’in sorumsuzluktan sağduyuya, kontrolsüzlükten siyaset adamı ciddiyetine dönmesi en önce kendisi için acil hale gelmiştir" cümlesini kaydetti.Çelik açıklamasında şu cümleleri kaydetti:AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasını, "Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka birşey değildir. Özgür Özel sorumsuz açıklamalarını düzeltmezse, kitap satılan ve kahve içilen yerlere yapılan saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır" cümleleriyle tamamladı.

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