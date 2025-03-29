https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/cumhurbaskani-erdogan-filistin-devlet-baskani-abbas-ile-telefonda-gorustu-1094980531.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırılarıyla... 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T17:40+0300

2025-03-29T17:40+0300

2025-03-29T17:40+0300

poli̇ti̇ka

gazze

filistin

i̇srail

recep tayyip erdoğan

mahmud abbas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/17/1060296886_0:315:2520:1733_1920x0_80_0_0_8b93c7a56d1efae6444588d6d18fb528.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas'ın telefon görüşmesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini kaydederek, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğine dikkati çeken Erdoğan, görüşmede Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni etti.Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/bakan-simsekten-chp-lideri-ozele-yanit-savcilik-disinda-kimsenin-bilgisi-ve-mudahalesi-soz-konusu-1094979551.html

gazze

filistin

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, filistin, i̇srail, recep tayyip erdoğan, mahmud abbas