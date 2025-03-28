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TÜPRAŞ temettü ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? TÜPRAŞ (TUPRS) temettü ödemesi bu hafta yapılacak
TÜPRAŞ temettü ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? TÜPRAŞ (TUPRS) temettü ödemesi bu hafta yapılacak
Sputnik Türkiye
Tüpraş (TUPRS) 2025 temettü takvimi belli oldu. Hissedarlar, 2024’ün kârından pay alma heyecanıyla bekleyişe geçti. Şirket, toplam 12,92 TL’lik temettüyü iki... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T14:00+0300
2025-03-28T14:00+0300
ekonomi̇
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tüpraş
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Mart ayının son haftası TUPRS temettü ödeme tarihleri konuşulmaya başlandı. Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Tüpraş, hissedarlarına temettü müjdesi verdi. Yönetim kurulu toplantısında, 2024 mali yılı kâr payının dağıtılmasına karar veren Tüpraş (TUPRS), yatırımcılarını sevindirdi. Gözler şimdi 2025 temettü ödeme tarihine çevrildi; yatırımcılar bu tarihi öğrenmek için sabırsızlanıyor. Enerji sektörünün devlerinden Tüpraş, finansal bilançosunu açıklarken 2025 temettü planlarını da paylaştı. Peki, TUPRS 2025 temettüsü ne zaman yatacak? Tüpraş temettüsü hesaplara ne zaman geçecek?TÜPRAŞ temettü ödemesi 2024 ne zaman?Tüpraş 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.Tüpraş bilançosunu duyururken, 2025 yılında ne kadar temettü ödeyeceğini açıkladı. Tüpraş, 2025 yılı için toplamda 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünecek.Buna göre ilk taksit 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek. 6,30 TL'lik ikinci taksit ise 30 Eylül'de verilecek.Tüpraş’ın son fiyatına göre toplam temettü verimi ise %9,69 olarak kaydedildi.TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman hesaba geçer?Tüpraş temettü ödemesinin ilk taksiti 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek. Tüpraş’ın dağıtacağı temettüden faydalanmak için, hak kullanım tarihinden bir gün önce hisseye sahip olmak yeterli olacak. Nakit temettüler, hak kullanım tarihinden 2 işlem günü sonra otomatik olarak borsa hesabı olarak kullanılan hesaplara aktarılacak. Buna göre TUPRS 1. temettü ödemesi 3 Nisan 2025'te hesaba geçecek.TÜPRAŞ temettü geçmişiTüpraş son 5 yılda 2024 ve 2023 yıllarında temettü ödemesi gerçekleştirdi. Bu yıllarda 2 kez temettü ödemesi açıklayan şirketin toplam verimine bakıldığında en yüksek verime 12,92% ile 2024 yılında ulaştığı görülüyor.Şirket 3 Nisan 2024’te hisse başınan net 9,34 TL, 27 Eylül 2024’te hisse başına net 10,74 TL temettü ödemesi yaptı. Tüpraş 2023 yılında ise; 10 Mart’ta hisse başına net 40,89 TL ve 29 Eylül’de hisse başına net 6,77 TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.
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tüpraş temettü ödemesi, tuprs temettü, tüpraş, temettü, tupras hisse, tüpraş temettü ödemesi 2024 ne zaman?, tüpraş temettü ödemesi ne zaman hesaba geçer?, tüpraş temettü geçmişi

TÜPRAŞ temettü ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? TÜPRAŞ (TUPRS) temettü ödemesi bu hafta yapılacak

14:00 28.03.2025
© AA / Tahir Turan EroğluTÜPRAŞ
TÜPRAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© AA / Tahir Turan Eroğlu
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Tüpraş (TUPRS) 2025 temettü takvimi belli oldu. Hissedarlar, 2024’ün kârından pay alma heyecanıyla bekleyişe geçti. Şirket, toplam 12,92 TL’lik temettüyü iki ayrı etapta yatırımcılarına ulaştıracak.
Mart ayının son haftası TUPRS temettü ödeme tarihleri konuşulmaya başlandı.
Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? sorusu da bu sebeple araştırılıyor.
Tüpraş, hissedarlarına temettü müjdesi verdi. Yönetim kurulu toplantısında, 2024 mali yılı kâr payının dağıtılmasına karar veren Tüpraş (TUPRS), yatırımcılarını sevindirdi. Gözler şimdi 2025 temettü ödeme tarihine çevrildi; yatırımcılar bu tarihi öğrenmek için sabırsızlanıyor. Enerji sektörünün devlerinden Tüpraş, finansal bilançosunu açıklarken 2025 temettü planlarını da paylaştı. Peki, TUPRS 2025 temettüsü ne zaman yatacak? Tüpraş temettüsü hesaplara ne zaman geçecek?

TÜPRAŞ temettü ödemesi 2024 ne zaman?

Tüpraş 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.Tüpraş bilançosunu duyururken, 2025 yılında ne kadar temettü ödeyeceğini açıkladı. Tüpraş, 2025 yılı için toplamda 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünecek.Buna göre ilk taksit 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek. 6,30 TL'lik ikinci taksit ise 30 Eylül'de verilecek.Tüpraş’ın son fiyatına göre toplam temettü verimi ise %9,69 olarak kaydedildi.

TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman hesaba geçer?

Tüpraş temettü ödemesinin ilk taksiti 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek. Tüpraş’ın dağıtacağı temettüden faydalanmak için, hak kullanım tarihinden bir gün önce hisseye sahip olmak yeterli olacak. Nakit temettüler, hak kullanım tarihinden 2 işlem günü sonra otomatik olarak borsa hesabı olarak kullanılan hesaplara aktarılacak. Buna göre TUPRS 1. temettü ödemesi 3 Nisan 2025'te hesaba geçecek.

TÜPRAŞ temettü geçmişi

Tüpraş son 5 yılda 2024 ve 2023 yıllarında temettü ödemesi gerçekleştirdi. Bu yıllarda 2 kez temettü ödemesi açıklayan şirketin toplam verimine bakıldığında en yüksek verime 12,92% ile 2024 yılında ulaştığı görülüyor.Şirket 3 Nisan 2024’te hisse başınan net 9,34 TL, 27 Eylül 2024’te hisse başına net 10,74 TL temettü ödemesi yaptı. Tüpraş 2023 yılında ise; 10 Mart’ta hisse başına net 40,89 TL ve 29 Eylül’de hisse başına net 6,77 TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.
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