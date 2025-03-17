https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/pozitifbankin-yonetimi-tmsfye-devredildi-1094583039.html
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturmasında sahibi Erkan Kork'un gözaltına alınmasının ardından Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi. 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T13:18+0300
2025-03-17T13:18+0300
2025-03-17T13:19+0300
ekonomi̇
erkan kork
tmsf
pozitifbank
yasadışı bahis
gözaltı
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Sahibi Erkan Kork'un yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından Pozitifbank'ın yönetiminin TMSF'ye devredildiği açıklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:"BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/flash-tv-pozitifbank-ve-payfixe-kayyum-atandi-1094526087.html
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pozitifbank, erkan kork, tmsf, pozitif bank tmsf
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
13:18 17.03.2025 (güncellendi: 13:19 17.03.2025)
Yasa dışı bahis soruşturmasında sahibi Erkan Kork'un gözaltına alınmasının ardından Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi.
Sahibi Erkan Kork'un yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından Pozitifbank'ın yönetiminin TMSF'ye devredildiği açıklandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."