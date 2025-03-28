https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/super-ligde-antalya-derbisi-alanyaspor-antalyaspor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta--1094932883.html

Süper Lig'de Antalya derbisi: Alanyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Süper Lig'de Antalya derbisi: Alanyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile Onvo Antalyaspor, bugün (28 Mart Cuma) saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

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Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor, derbide kozlarını paylaşacak.Akdeniz ekibi iki takımın lig sıralamasındaki konumunu belirlemede kritik rol oynayacak maçı Türk hakem Burak Pakkan yönetecek. Sarı kart cezalısı Thalisson ve sakat oyuncularla mücadele edecek olan Antalyaspor, sezonun ilk yarısında rakibini 2-1 mağlup etmişti. Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Portekizli Joao Pereira ilk maçına çıkarken, Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu da ilk Antalya derbisi deneyimini yaşayacak. Süper Lig tarihinde 17 kez karşılaşan ekipler arasında Antalyaspor 9 galibiyetle öne çıkarken, Alanyaspor'un 5 galibiyeti ve 3 beraberliği olduğu ifade edildi. Corendon Alanyaspor ile Onvo Antalyaspor, bugün (28 Mart Cuma) saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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