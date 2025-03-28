https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/denizlispor-baskani-ergil-aclik-grevine-basladi-sahurumu-yaptim-suresi-belirsiz-aclik-orucuna-1094932609.html
Denizlispor Başkanı Ergil açlık grevine başladı: 'Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum'
Denizlispor Başkanı Ergil açlık grevine başladı: 'Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum'
Sputnik Türkiye
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'un Başkanı Erhan Ergil, takımın yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T00:03+0300
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2025-03-28T00:07+0300
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genel grev
oruç
sahur
maliye politikası
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Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, kent meydanında açlık grevine başladı.TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor yaşadığı mali krizlerle gündeme gelmişti. Başkan Erhan Ergil, sabah saatlerinde Denizli'nin merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelerek burada basın açıklaması yaptı. Ergil "Madem ki Denizlispor yok oluyor, artık benim için taziye yeri şehir merkezidir" diyerek açlık grevine başladığını duyurdu.Kulüp Başkanı Ergil "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Tek başımayım, kimseyi davet etmedim ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim. Bu tepkim, takıma sahip çıkmayan herkese" dedi. Ergil'in eylemi meydanda tek başına devam ederken, Denizlispor yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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denizlispor, yukatel denizlispor, açlık grevi, grev, grev hakkı, genel grev, oruç, sahur, maliye politikası
denizlispor, yukatel denizlispor, açlık grevi, grev, grev hakkı, genel grev, oruç, sahur, maliye politikası
Denizlispor Başkanı Ergil açlık grevine başladı: 'Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum'
00:03 28.03.2025 (güncellendi: 00:07 28.03.2025)
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'un Başkanı Erhan Ergil, takımın yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'nda süresiz açlık grevine başladığını duyurdu. Denizlispor'a yardım edilmediğini belirten Ergil, bu eylemi tek başına ve siyasetten uzak bir şekilde sürdüreceğini söyledi.
Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, kent meydanında açlık grevine başladı.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor yaşadığı mali krizlerle gündeme gelmişti. Başkan Erhan Ergil, sabah saatlerinde Denizli'nin merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelerek burada basın açıklaması yaptı. Ergil "Madem ki Denizlispor yok oluyor, artık benim için taziye yeri şehir merkezidir" diyerek açlık grevine başladığını duyurdu.
Kulüp Başkanı Ergil "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Tek başımayım, kimseyi davet etmedim ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim. Bu tepkim, takıma sahip çıkmayan herkese" dedi. Ergil'in eylemi meydanda tek başına devam ederken, Denizlispor yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.