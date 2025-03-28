https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/imamoglunun-avukatinin-ifadesine-ulasildi-2-milyon-400-bini-bagis-olarak-gonderdim-1094965314.html

İmamoğlu'nun avukatının ifadesine ulaşıldı: '2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim'

İmamoğlu'nun avukatının ifadesine ulaşıldı: '2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim'

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadede, terör soruşturmasında tutuklanan Mehmet... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T20:04+0300

2025-03-28T20:04+0300

2025-03-28T20:04+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

bağış

soruşturma

rüşvet

rüşvet teklifi

rüşvetçilik

mahkeme

mahkeme kararı

ifade

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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadede, terör soruşturmasında tutuklanan Mehmet Ali Çalışkan'ı 'iyi bir entelektüel olarak tanıdığını' ancak kendisiyle ticari veya vekalet ilişkisi bulunmadığını belirtti. MASAK raporunda yer alan Çalışkan'a 1.5 milyon lira gönderdiği iddialarını reddeden Pehlivan "Reform Vakfının üyesi ve bağışçısıyım. 2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim" dedi. Vakıfla ilişkisinin İmamoğlu'nun avukatı olmasından kaynaklandığını ifade eden Pehlivan, soruşturmanın avukatlık faaliyetleri nedeniyle açıldığını öne sürerek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ekrem-imamoglunun-avukati-mehmet-pehlivan-adliyeye-sevk-edildi-1094944078.html

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