https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/imamoglunun-avukatinin-ifadesine-ulasildi-2-milyon-400-bini-bagis-olarak-gonderdim-1094965314.html
İmamoğlu'nun avukatının ifadesine ulaşıldı: '2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim'
İmamoğlu'nun avukatının ifadesine ulaşıldı: '2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim'
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadede, terör soruşturmasında tutuklanan Mehmet... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T20:04+0300
2025-03-28T20:04+0300
2025-03-28T20:04+0300
türki̇ye
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bağış
soruşturma
rüşvet
rüşvet teklifi
rüşvetçilik
mahkeme
mahkeme kararı
ifade
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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadede, terör soruşturmasında tutuklanan Mehmet Ali Çalışkan'ı 'iyi bir entelektüel olarak tanıdığını' ancak kendisiyle ticari veya vekalet ilişkisi bulunmadığını belirtti. MASAK raporunda yer alan Çalışkan'a 1.5 milyon lira gönderdiği iddialarını reddeden Pehlivan "Reform Vakfının üyesi ve bağışçısıyım. 2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim" dedi. Vakıfla ilişkisinin İmamoğlu'nun avukatı olmasından kaynaklandığını ifade eden Pehlivan, soruşturmanın avukatlık faaliyetleri nedeniyle açıldığını öne sürerek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ekrem-imamoglunun-avukati-mehmet-pehlivan-adliyeye-sevk-edildi-1094944078.html
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ekrem i̇mamoğlu, bağış, soruşturma, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, mahkeme, mahkeme kararı, ifade, ifade değiştirme, i̇fade özgürlüğü, yalan ifade
ekrem i̇mamoğlu, bağış, soruşturma, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, mahkeme, mahkeme kararı, ifade, ifade değiştirme, i̇fade özgürlüğü, yalan ifade
İmamoğlu'nun avukatının ifadesine ulaşıldı: '2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadede, terör soruşturmasında tutuklanan Mehmet Ali Çalışkan'ı tanıdığını ancak ilişkisi olmadığını açıkladı. Pehlivan, Çalışkan'a 1.5 milyon lira gönderdiği iddialarını reddederken, Reform Vakfı'na 2.4 milyon lira bağış yaptığını belirtti.
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadede, terör soruşturmasında tutuklanan Mehmet Ali Çalışkan'ı 'iyi bir entelektüel olarak tanıdığını' ancak kendisiyle ticari veya vekalet ilişkisi bulunmadığını belirtti.
MASAK raporunda yer alan Çalışkan'a 1.5 milyon lira gönderdiği iddialarını reddeden Pehlivan "Reform Vakfının üyesi ve bağışçısıyım. 2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim" dedi. Vakıfla ilişkisinin İmamoğlu'nun avukatı olmasından kaynaklandığını ifade eden Pehlivan, soruşturmanın avukatlık faaliyetleri nedeniyle açıldığını öne sürerek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini savundu.