https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ekrem-imamoglunun-avukati-mehmet-pehlivan-adliyeye-sevk-edildi-1094944078.html
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T12:18+0300
2025-03-28T12:18+0300
2025-03-28T12:28+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
mehmet pehlivan
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.Mehmet Pehlivan neden gözaltına alındı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildi.Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildiGözaltına alınan Mehmet Pehlivan, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/imamoglunun-avukati-mehmet-pehlivan-gozaltina-alindi-derhal-avukatimi-serbest-birakin-1094933929.html
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ekrem imamoğlu, mehmet pehlivan, mehmet pehlivan adliyeye sevk, mehmet pehlivan neden gözaltına alındı
ekrem imamoğlu, mehmet pehlivan, mehmet pehlivan adliyeye sevk, mehmet pehlivan neden gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi
12:18 28.03.2025 (güncellendi: 12:28 28.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.
Mehmet Pehlivan neden gözaltına alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildi.
Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Mehmet Pehlivan, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.