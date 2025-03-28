https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ekrem-imamoglunun-avukati-mehmet-pehlivan-adliyeye-sevk-edildi-1094944078.html

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi. 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T12:18+0300

2025-03-28T12:18+0300

2025-03-28T12:28+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

mehmet pehlivan

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.Mehmet Pehlivan neden gözaltına alındı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildi.Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildiGözaltına alınan Mehmet Pehlivan, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/imamoglunun-avukati-mehmet-pehlivan-gozaltina-alindi-derhal-avukatimi-serbest-birakin-1094933929.html

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ekrem imamoğlu, mehmet pehlivan, mehmet pehlivan adliyeye sevk, mehmet pehlivan neden gözaltına alındı