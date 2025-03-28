https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ekonomik-guven-endeksi-martta-aylik-bazda-yuzde-16-artarak-1008-oldu-1094939184.html
Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1.6 artarak 100.8 oldu
Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1.6 artarak 100.8 oldu
Sputnik Türkiye
Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 1,6 artışla 100,8 değerini aldı. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T11:10+0300
2025-03-28T11:10+0300
2025-03-28T11:10+0300
ekonomi̇
tüketici güven endeksi
dolar
dolar/tl
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks şubatta 99,2 iken, martta yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu. Böylece endeks, 2024 yılı mart ayının ardından yeniden 100'ü geçerek, referans değerini aştı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 4,6 artışla 85,9'a ulaştı.Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,4 artarak 103,2'ye çıktı.Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 artarak 114,4 oldu.Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 113,4, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 88,9 değerini aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-oldu-28-mart-2025-cuma-doviz-kuru-fiyatlari-1094938522.html
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tüketici güven endeksi, dolar, dolar/tl, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k
tüketici güven endeksi, dolar, dolar/tl, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k
Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1.6 artarak 100.8 oldu
Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 1,6 artışla 100,8 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks şubatta 99,2 iken, martta yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu. Böylece endeks, 2024 yılı mart ayının ardından yeniden 100'ü geçerek, referans değerini aştı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.
Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 4,6 artışla 85,9'a ulaştı.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,4 artarak 103,2'ye çıktı.
Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 artarak 114,4 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 113,4, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 88,9 değerini aldı.