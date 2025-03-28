https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-oldu-28-mart-2025-cuma-doviz-kuru-fiyatlari-1094938522.html
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2025 Cuma döviz kuru fiyatları
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2025 Cuma döviz kuru fiyatları
Sputnik Türkiye
Dolar haftanın son işlem gününde 38.0246 liradan, euro ise 41.0154 liradan işlem görüyor. Dolar kaç TL oldu, euro kaç liradan satılıyor, dolar/euro bugün ne... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T10:41+0300
2025-03-28T10:41+0300
2025-03-28T10:43+0300
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Serbest piyasada dolar bugün (28 Mart 2025) saat 09:30 itibariyle 38.0069 TL’den alınıp 38.0239 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.17 yükselişle başladı. Euro 41.0106 TL’den alınıp 41.0576 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde -0.15. Sterlin 49.2288 TL’den işlem görüyor.Dolar bugün ne kadar?Öte yandan dün dolar en yüksek 38.0282 TL'yi en düşük 37.9177 TL'yi görerek günü 37.9613 TL'den tamamladı. Euro bugün ne kadar?Euro ise dün en yüksek 41.2506 TL’den, en düşük 40.8565 TL’den işlem görürken günü 41.0771 TL olarak kapattı.Doların aylık-yıllık performansıMart ayının ilk gününe göre dolar 1,56 TL artarak yüzde 4,27 değer kazandı.Yılbaşı başlangıç değerine (35.3663 TL) göre dolar 2,66 lira artarak yüzde 7,52 oranında değer kazandı.Son bir yıla göre ise dolar; 32.3443 liradan 38.0246 liraya yükselerek değer yüzde 17,56 değer kazancı yaşadı.Euronun aylık-yıllık performansıEuro Mart ayının ilk gününe göre euro 3,19 TL artarak yüzde 8,43 değer kazandı.36.4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 4,53 lira artarak yüzde 12,42 oranında değer kazandı.Euro, son bir yıla göre 35.0174 liradan 41.0154 liraya yükselerek değer yüzde 17,13 değer kazancı yaşadı.
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Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2025 Cuma döviz kuru fiyatları
10:41 28.03.2025 (güncellendi: 10:43 28.03.2025)
Dolar haftanın son işlem gününde 38.0246 liradan, euro ise 41.0154 liradan işlem görüyor. Dolar kaç TL oldu, euro kaç liradan satılıyor, dolar/euro bugün ne kadar?
Serbest piyasada dolar bugün (28 Mart 2025) saat 09:30 itibariyle 38.0069 TL’den alınıp 38.0239 TL’ye satılıyor.
Dolar düne göre güne yüzde 0.17 yükselişle başladı. Euro 41.0106 TL’den alınıp 41.0576 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde -0.15. Sterlin 49.2288 TL’den işlem görüyor.
Öte yandan dün dolar en yüksek 38.0282 TL'yi en düşük 37.9177 TL'yi görerek günü 37.9613 TL'den tamamladı.
Euro ise dün en yüksek 41.2506 TL’den, en düşük 40.8565 TL’den işlem görürken günü 41.0771 TL olarak kapattı.
Doların aylık-yıllık performansı
Mart ayının ilk gününe göre dolar 1,56 TL artarak yüzde 4,27 değer kazandı.
Yılbaşı başlangıç değerine (35.3663 TL) göre dolar 2,66 lira artarak yüzde 7,52 oranında değer kazandı.
Son bir yıla göre ise dolar; 32.3443 liradan 38.0246 liraya yükselerek değer yüzde 17,56 değer kazancı yaşadı.
Euronun aylık-yıllık performansı
Euro Mart ayının ilk gününe göre euro 3,19 TL artarak yüzde 8,43 değer kazandı.
36.4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 4,53 lira artarak yüzde 12,42 oranında değer kazandı.
Euro, son bir yıla göre 35.0174 liradan 41.0154 liraya yükselerek değer yüzde 17,13 değer kazancı yaşadı.