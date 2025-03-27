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Yıllar sonra bir i̇lk: Satürn’ün halkaları kayboluyor
Yıllar sonra bir i̇lk: Satürn’ün halkaları kayboluyor
Sputnik Türkiye
Güneş Sistemi'nin en göz alıcı gezegenlerinden biri olan Satürn, bu hafta sonu alışılmış görüntüsünden çok farklı görünecek. Dünya ile hizalanması sonucu ünlü... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T08:02+0300
2025-03-27T08:02+0300
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Satürn, bu hafta sonu gökyüzünde alışılmış ihtişamından uzak bir şekilde görülecek. Gezegenin halkaları, Dünya’dan bakıldığında neredeyse tamamen kaybolmuş gibi görünecek. Ancak bu olay kalıcı değil, sadece gezegenlerin konumuna bağlı optik bir yanılsama.Açı farkı halkaları görünmez hale getiriyorSatürn, Güneş etrafındaki yörüngesinde 26,73 derecelik bir eğime sahip. Dünya’nın eğimi ise 23,5 derece. Her iki gezegenin bu eğimlerle Güneş etrafında dönerken belirli bir hizaya gelmesi sonucu, Satürn’ün halkaları Dünya’ya neredeyse tam kenarından dönük hale geliyor. Bu da halkaların çırpı gibi ince bir çizgi olarak görünmesine neden oluyor.Bilim i̇nsanlarından açıklama geldiMichigan Eyalet Üniversitesi Abrams Planetaryumu Direktörü Dr. Shannon Schmoll, “Bu hizalanmalar sırasında Satürn’ün halkalarını neredeyse hiç göremeyiz çünkü o kadar incedirler ki, tam kenarından bakıldığında görünmez olurlar” dedi. Bu olay, daha önce 1980, 1995 ve 2009 yıllarında da gözlemlenmişti.Çıplak gözle görmek mümkün olmayacakBu hafta sonu gökyüzüne bakanlar için Satürn alışılmadık bir görünüme sahip olacak. Çıplak gözle ya da düşük güçlü teleskoplarla halkaları görmek neredeyse imkânsız hale gelecek. Ancak güçlü teleskoplar kullanıldığında, halkalar sadece gezegenin ortasından geçen ince bir çizgi olarak seçilebilecek.Satürn’ün halkaları sandığınızdan daha i̇nceNASA verilerine göre, Satürn’ün halkaları ortalama 9 metre kalınlığında. En kalın noktalarında bile yalnızca 1 kilometreye ulaşıyor. Gezegenin 116 bin kilometrelik çapıyla karşılaştırıldığında, halkalar adeta kağıt kadar ince bir yapıya sahip.Ne zaman tekrar görülecek?Bu nadir olay, Mart ayının son haftasında en net haliyle izlenebilecek. Nisan ayı boyunca halkalar görünmezliğini koruyacak. Ancak Satürn’ün yörüngesindeki hareketiyle birlikte halkalar yeniden görünür hale gelecek. Dr. Schmoll, “Güçlü teleskoplarla halkalar daha erken seçilebilir, fakat sıradan gözlemciler için bu birkaç ay sürebilir” dedi.Bir sonraki tarih: 2038-2039Uzmanlar, bu astronomik olayın yaklaşık her 13-15 yılda bir tekrarlandığını belirtiyor. NASA’ya göre bir sonraki halkaların kaybolması olayı 2038 ya da 2039 yıllarında yaşanacak. Bu tarihlerde gezegenin konumunun gözlem açısından daha uygun olacağı ifade ediliyor.Gökyüzü tutkunlarına çağrı: Bu hafta sonunu kaçırmayın!Astronomi meraklıları için bu hafta sonu kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak. Satürn’ü halkasız görmek, nadir yaşanan bir gökyüzü fenomeni. Satürn’ün bu sıra dışı hali, teleskop sahipleri için eşsiz bir gözlem deneyimi sunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/kizil-gezegende-cigir-acan-kesif-marsta-antik-yasamin-izlerine-dair-en-guclu-kanit-olabilir-1094851338.html
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dünya, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, nasa, satürn, güneş, bilim, bilim insanları

Yıllar sonra bir i̇lk: Satürn’ün halkaları kayboluyor

08:02 27.03.2025
© Fotoğraf : NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)Eylül ayının uzay görüntüleri
Eylül ayının uzay görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© Fotoğraf : NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)
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Güneş Sistemi'nin en göz alıcı gezegenlerinden biri olan Satürn, bu hafta sonu alışılmış görüntüsünden çok farklı görünecek. Dünya ile hizalanması sonucu ünlü halkaları neredeyse görünmez hale gelecek. Bilim insanları, bu gökyüzü olayının geçici olduğunu ve birkaç ay içinde halkaların tekrar görüneceğini belirtiyor.
Satürn, bu hafta sonu gökyüzünde alışılmış ihtişamından uzak bir şekilde görülecek. Gezegenin halkaları, Dünya’dan bakıldığında neredeyse tamamen kaybolmuş gibi görünecek. Ancak bu olay kalıcı değil, sadece gezegenlerin konumuna bağlı optik bir yanılsama.

Açı farkı halkaları görünmez hale getiriyor

Satürn, Güneş etrafındaki yörüngesinde 26,73 derecelik bir eğime sahip. Dünya’nın eğimi ise 23,5 derece. Her iki gezegenin bu eğimlerle Güneş etrafında dönerken belirli bir hizaya gelmesi sonucu, Satürn’ün halkaları Dünya’ya neredeyse tam kenarından dönük hale geliyor. Bu da halkaların çırpı gibi ince bir çizgi olarak görünmesine neden oluyor.

Bilim i̇nsanlarından açıklama geldi

Michigan Eyalet Üniversitesi Abrams Planetaryumu Direktörü Dr. Shannon Schmoll, “Bu hizalanmalar sırasında Satürn’ün halkalarını neredeyse hiç göremeyiz çünkü o kadar incedirler ki, tam kenarından bakıldığında görünmez olurlar” dedi. Bu olay, daha önce 1980, 1995 ve 2009 yıllarında da gözlemlenmişti.

Çıplak gözle görmek mümkün olmayacak

Bu hafta sonu gökyüzüne bakanlar için Satürn alışılmadık bir görünüme sahip olacak. Çıplak gözle ya da düşük güçlü teleskoplarla halkaları görmek neredeyse imkânsız hale gelecek. Ancak güçlü teleskoplar kullanıldığında, halkalar sadece gezegenin ortasından geçen ince bir çizgi olarak seçilebilecek.

Satürn’ün halkaları sandığınızdan daha i̇nce

NASA verilerine göre, Satürn’ün halkaları ortalama 9 metre kalınlığında. En kalın noktalarında bile yalnızca 1 kilometreye ulaşıyor. Gezegenin 116 bin kilometrelik çapıyla karşılaştırıldığında, halkalar adeta kağıt kadar ince bir yapıya sahip.

Ne zaman tekrar görülecek?

Bu nadir olay, Mart ayının son haftasında en net haliyle izlenebilecek. Nisan ayı boyunca halkalar görünmezliğini koruyacak. Ancak Satürn’ün yörüngesindeki hareketiyle birlikte halkalar yeniden görünür hale gelecek. Dr. Schmoll, “Güçlü teleskoplarla halkalar daha erken seçilebilir, fakat sıradan gözlemciler için bu birkaç ay sürebilir” dedi.

Bir sonraki tarih: 2038-2039

Uzmanlar, bu astronomik olayın yaklaşık her 13-15 yılda bir tekrarlandığını belirtiyor. NASA’ya göre bir sonraki halkaların kaybolması olayı 2038 ya da 2039 yıllarında yaşanacak. Bu tarihlerde gezegenin konumunun gözlem açısından daha uygun olacağı ifade ediliyor.

Gökyüzü tutkunlarına çağrı: Bu hafta sonunu kaçırmayın!

Astronomi meraklıları için bu hafta sonu kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak. Satürn’ü halkasız görmek, nadir yaşanan bir gökyüzü fenomeni. Satürn’ün bu sıra dışı hali, teleskop sahipleri için eşsiz bir gözlem deneyimi sunacak.
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